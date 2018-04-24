В городе произведена побелка бордюров и деревьев, высаживаются цветы в клумбы, обновляется горизонтальная разметка на пешеходных переходах. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
На опорах освещения устанавливаются треуголные и прямоуголные баннеры и государственные флаги. Предприятия и организации также украшают свои здания. В центре города на фасаде здания бывшего ЗАГСа уже установлен большой баннер с символикой Победы.
В Гусеве идёт подготовка к празднованию Дня Победы
24 апреля 2018, 16:36
День Победы
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