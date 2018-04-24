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В Гусеве идёт подготовка к празднованию Дня Победы

24 апреля 2018, 16:36
В Гусеве идёт подготовка к празднованию Дня Победы
В городе произведена побелка бордюров и деревьев, высаживаются цветы в клумбы, обновляется горизонтальная разметка на пешеходных переходах. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

На опорах освещения устанавливаются треуголные и прямоуголные баннеры и государственные флаги. Предприятия и организации также украшают свои здания. В центре города на фасаде здания бывшего ЗАГСа уже установлен большой баннер с символикой Победы.
День Победы
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НПН
# 1НПН
Каждый год мы празднуем День Победы. 9-го мая 1945 года мой дедушка завершил самую кровавую войну в истории человечества. В 2015 году на улицы нашей страны вышел бессмертный полк. Как просто выйти с фотографией деда и соединиться с массой людей, несущих портреты. Как это волнительно. Но именно в этот день я особенно ярко понимаю, какое я ничтожество, подлец и негодяй (НПН) и осознаю полную никчёмность своего существования. Мой дедушка оставил мне в наследство Великую Страну, которую я в 1991 году, как последнее ничтожество, доблестно профукал. В наследство от деда я получил бесплатную медицину, бесплатное высшее образование, восьми часовой рабочий день с достойной зарплатой, достойную пенсию по старости, мизерные цены на услуги ЖКХ. Все это мной ничтожным было утеряно ещё в 90-х года прошлого века. Я ничтожный с ужасом жду наступления пенсионного возраста, что бы получать пенсию 10 000 рублей, из которых 6000-7000 уйдут на услуги ЖКХ, лечение старческих болезней отнимет ещё пару тройку тысяч от пенсии, на жизнь и еду и не останется. Да разве это жизнь? Так одно ничтожное существование. Мой дедушка в 1945 году участвовал в Берлинской операции в составе 1-го Белорусского фронта и 1-го Украинского фронта. Я же подлец сумел на смерть поругаться со своими братьями украинцами и белорусами. А ведь все мы братья славяне, а сейчас мы враги. Предав память своего деда, я подло дружу с янычарами, бывшими в 1941 году союзниками фашистов. Вожу дружбу с персами. А ведь, что янычары, что персы испокон веку делали набеги на Русь и уводили моих предков в рабство. Я подлец. Прости меня ДЕД.
Сегодня, 18:47   ЦитироватьОтветить5
Прохожий
# 2Прохожий
треугоЛНые и прямоугоЛНые

Увы, не стоит гастарбайтерам писать заметки... wink
Сегодня, 20:55   ЦитироватьОтветить0
Прохожий
# 3Прохожий
Не ожидал, что и в пресс-службе городской администрации они есть.
Сегодня, 21:15   ЦитироватьОтветить0

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