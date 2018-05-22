В городе проводится окос территории, стрижка кустов, в клумбы высаживаются нежные весенние цветы, а на опорах освещения устанавливаются праздничные баннеры и цветы в горшках. Предприятия и учреждения города также украшают свои здания.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, помимо традиционных украшений в этом году жителей и гостей Гусева ждут новые необычные сюрпризы.
Приезжайте к нам на празднования Дня города 25, 26, 27 мая и сами все увидите!
Программу праздничных мероприятий на День города можно посмотреть на нашем сайте.
Гусев активно готовится к празднованию своего 294-го Дня рождения
22 мая 2018, 13:07
день города
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