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Информационный сайт города Гусева

Гусев активно готовится к празднованию своего 294-го Дня рождения

22 мая 2018, 13:07
Гусев активно готовится к празднованию своего 294-го Дня рождения
В городе проводится окос территории, стрижка кустов, в клумбы высаживаются нежные весенние цветы, а на опорах освещения устанавливаются праздничные баннеры и цветы в горшках. Предприятия и учреждения города также украшают свои здания.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, помимо традиционных украшений в этом году жителей и гостей Гусева ждут новые необычные сюрпризы.

Приезжайте к нам на празднования Дня города 25, 26, 27 мая и сами все увидите!

Программу праздничных мероприятий на День города можно посмотреть на нашем сайте.
день города
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
жителей и гостей Гусева ждут новые необычные сюрпризы..... Неужели мост откроют?
Сегодня, 13:56   ЦитироватьОтветить1
Гость Андрей
# 2Гость Андрей
ГераБуФфон,
Открытие моста оставят сюрпризом на следующий, юбилейный год. В этом году сюрприз будет неподалёку от моста, на набережной.
Сегодня, 14:38   ЦитироватьОтветить1

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