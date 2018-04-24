Власти муниципального образования «Гусевский городской округ» всегда уделяют особое внимание вопросам благоустройства и поддержания благоприятной экологической обстановки в округе.
Сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов совместно со своими сотрудниками провел выездное совещание на старом полигоне твёрдых бытовых отходов.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, землю, которая использовалась под полигон, планируется стабилизировать и провести на ней рекультивацию.
Как сообщил Евгений Михайлов, администрацией округа подготовлено техническое задание по разработке проектной документации на рекультивацию закрытых полигонов различных видов отходов. Наш город совместно с Багратионовском, Озерском, Правдинском и польским городом Мронгово будет участвовать с данным проектом в программе приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020». В случае одобрения заявки Комитетом программы, на полигоне будут произведены все этапы технической и биологической рекультивации: создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, уплотнение, бурта и его склонов, создание системы обработки концентрата и нейтрализации биогаза, устройство системы сбора и отвода дождевой и поверхностной воды, подготовка почвы под газоны, подборка ассортимента посадочного материала, посев и уход за растениями и другое.
Глава городской администрации провёл выездное совещание на старом полигоне твёрдых бытовых отходов
24 апреля 2018, 18:58Админстрация Гусевского района отходы Евгений Михайлов
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