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Информационный сайт города Гусева

Глава городской администрации провёл выездное совещание на старом полигоне твёрдых бытовых отходов

24 апреля 2018, 18:58
Власти муниципального образования «Гусевский городской округ» всегда уделяют особое внимание вопросам благоустройства и поддержания благоприятной экологической обстановки в округе.

Сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов совместно со своими сотрудниками провел выездное совещание на старом полигоне твёрдых бытовых отходов.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, землю, которая использовалась под полигон, планируется стабилизировать и провести на ней рекультивацию.

Как сообщил Евгений Михайлов, администрацией округа подготовлено техническое задание по разработке проектной документации на рекультивацию закрытых полигонов различных видов отходов. Наш город совместно с Багратионовском, Озерском, Правдинском и польским городом Мронгово будет участвовать с данным проектом в программе приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020». В случае одобрения заявки Комитетом программы, на полигоне будут произведены все этапы технической и биологической рекультивации: создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, уплотнение, бурта и его склонов, создание системы обработки концентрата и нейтрализации биогаза, устройство системы сбора и отвода дождевой и поверхностной воды, подготовка почвы под газоны, подборка ассортимента посадочного материала, посев и уход за растениями и другое.
Админстрация Гусевского района отходы Евгений Михайлов
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Гость Андрей
# 1Гость Андрей
Фото эпичное: "Здесь будет город-сад".
Сегодня, 20:09   ЦитироватьОтветить0
Прохожий
# 2Прохожий
на старом полигоне твёрдых бытовых отходов.

Это который слева или справа от дороги?
Сегодня, 20:50   ЦитироватьОтветить0
Зритель
# 3Зритель
А это смотря как смотреть) Если от выезда из города, то справа, скорее всего. Про совсем старую свалку забыли давно) Раньше было не модно на экологии париться.
Сегодня, 20:54   ЦитироватьОтветить0
Пуля
# 4Пуля
Губернатор на свалку, и эта пародия туда же.
Сегодня, 21:21   ЦитироватьОтветить0

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