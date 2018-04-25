Уважаемые граждане!
Администрация МО «Гусевский городской округ» информирует о том, что на официальном Интернет-сайте ФССП России функционирует информационный сервис «Банк данных исполнительных производств», который позволяет гражданам и юридическим лицам получить информацию не только о своих долгах, но и долгах, имеющихся у граждан (юридических лиц).
Цель сайта напомнить гражданам (юридическим лицам) о необходимости следить за своевременным погашением задолженности по уплате налоговых платежей, административных штрафов, задолженностей по жилищно-коммунальным платежам.
На сайте ФССП России функционирует информационный сервис «Банк данных исполнительных производств»
25 апреля 2018, 13:32
ФССП
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