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Временно исполняющим обязанности главы администрации города будет Александр Китаев

26 апреля 2018, 16:12
Временно исполняющим обязанности главы администрации города будет Александр Китаев
Временно исполняющим обязанности главы администрации города Гусева будет Александр Александрович Китаев, рассказал пресс-секретарь городской администрации. До этого он занимал пост первого заместителя главы администрации города.

Осенью этого года пройдут выборы в окружной совет депутатов и конкурс на должность сити-менеджера.
Александр Китаев
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Гость местный житель
# 1Гость местный житель
Верните Дацюка Славу! Настоящего управленца и адекватного мужчину!
Сегодня, 16:44   ЦитироватьОтветить4
Гость МЕСТНЫЙ
# 2Гость МЕСТНЫЙ
Одного дурачка на другого поменчли, что же у нас за власть((( Таких дибилов в админинстрации держать..
Сегодня, 16:53   ЦитироватьОтветить13
Гость гость
# 3Гость гость
Гость местный житель,
Ну во первых Гацюк, а не Дацюк, . А во вторых где вы адеквата там увидели?
Сегодня, 17:27   ЦитироватьОтветить7
Михайлов
# 4Михайлов
Саня оставил тебе на столе 3 конверта.
Сегодня, 17:32   ЦитироватьОтветить4
Обычный родитель
# 5Обычный родитель
Саня, хоть адекватный! ИМХО.
Сегодня, 17:58   ЦитироватьОтветить1
Гость Андрей
# 6Гость Андрей
Не успел доубираться в Грэсовском лесу. Эх... До свиданья, наш ласковый Миша!
Сегодня, 18:44   ЦитироватьОтветить1
Житель
# 7Житель
Уж лучше Михайлов, чем Китаев.
Сегодня, 18:47   ЦитироватьОтветить7
Гость Гость
# 8Гость Гость
Китаев с чистым прошлым, адекватный, молодой, с новым взглядом и можно перечислять и перечислять. Михайлов и все останове прихвостни с богатым судимым пришлым и все во власти, когда уже этот срач прекратиться? Гацук? Нет! Хватит уже наворовывать, понятно, что в системе все становиться одинаковыми, но тем точно хватит!
Сегодня, 21:29   ЦитироватьОтветить5
Максим
# 9Максим
У господ Местного и Жителя, а также им подобным, к сентябрю маячит возможность попробовать себя в конкурсе и возглавить администрацию!!! И флаг в руки - наводи порядок, а мы комментировать будем. Удачи)))
Сегодня, 22:29   ЦитироватьОтветить4
паренек
# 10паренек
Цитата: Житель
Уж лучше Михайлов, чем Китаев.

хрен редьки не слаще
Сегодня, 22:31   ЦитироватьОтветить0
барин
# 11барин
Гость Гость,
вот ты лизоблюд
Сегодня, 22:33   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 12Житель
В администрации все перекрестились....Михайлов наконец то свалил...как долго люди этого ждали...
Сегодня, 22:53   ЦитироватьОтветить0

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