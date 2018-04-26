Временно исполняющим обязанности главы администрации города Гусева будет Александр Александрович Китаев, рассказал пресс-секретарь городской администрации. До этого он занимал пост первого заместителя главы администрации города.
Осенью этого года пройдут выборы в окружной совет депутатов и конкурс на должность сити-менеджера.
Временно исполняющим обязанности главы администрации города будет Александр Китаев
26 апреля 2018, 16:12
Александр Китаев
1 134 просмотра | 12 комментариев
Другие новости по теме