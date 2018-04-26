Временно исполняющим обязанности главы администрации города будет Александр Китаев

26 апреля 2018, 16:12

Временно исполняющим обязанности главы администрации города Гусева будет Александр Александрович Китаев, рассказал пресс-секретарь городской администрации. До этого он занимал пост первого заместителя главы администрации города.



Осенью этого года пройдут выборы в окружной совет депутатов и конкурс на должность сити-менеджера.

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