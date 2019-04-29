/ / / Александр Китаев: «Планов много и есть желание их реализовать»

О том, что было сделано за этот период и поделиться планами на год текущий, главный редактор общественно-политической газеты «За доблестный труд» Сергей Каюков попросил поделиться главу администрации Гусевского городского округа Александра Китаева.
— Месяц май один из самых напряженных для администрации. Помимо основной работы: подготовка к празднованию главного государственного праздника страны — 9мая. Потом День города. Плюс подготовка документации к участию во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах, проводимых Минстроем РФ. Не было ощущения, что не справитесь?
— Думать было некогда над своими ощущениями. Оказанное доверие придавало сил и уверенности. Нужно было реализовывать намеченные планы. Как вы знаете, по обращению Совета ветеранов Великой Отечественной войны было принято решение об установке и зажжении на братской могиле советских воинов, что на улице Ю. Смирнова, чаши Вечного огня. Помимо работы подведения газопровода была проведена большая работа по возможности доставки частички Вечного огня из Москвы от Кремлевской стены с могилы Неизвестного солдата. Не все были уверены, что у нас получится, но думаю, все гусевцы до сих пор помнят тот торжественный момент,когда на братской могиле, где захоронен Герой Советского Союза Сергей Иванович Гусев, имя которого носит наш славный город, был зажжен Вечный огонь.
— В прошлом году гусевцы отмечали сто лет со дня рождения Сергея Ивановича Гусева. На здании возле сквера «Аллея Славы» появилось граффити не только с изображением самого политрука, но и фрагмент его последнего боя. Кому принадлежала эта идея?
— Гусев стал одним из немногих городов Калининградской области,которые приняли участие в стрит-арт проекте «Целый мир помнит их в лицо», инициированного правительством Калининградской области. Мы хотели не просто запечатлеть образ героя, как это в других городах, но и рассказать гостям нашего города о его подвиге. Кроме того мы предложили гусевцам варианты размещения граффити на нескольких фасадах домов нашего города и большинство горожан проголосовало за место возле сквера.
— В последнее время Вы все обсуждаете с жителями города в социальных сетях. Даже перед участием во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах администрация предложила гусевцам несколько территорий,которые можно было благоустроить.
— Мы стараемся вовлекать наших жителей в процесс обсуждения всего, что происходит в нашем городе. Что касается конкурса, в котором мы победили в прошлом году и уже начали реализацию проекта, то все этапы его реализации мы обсуждаем с гусевцами. Не только потому, что это условия конкурса, но и потому, что нам вместе жить в этом городе. Ходить по этим улицам. И от того насколько комфортно будет нашим жителям зависит многое.
— В концепцию реконструкции центра города постоянно вносятся изменения. С чем это связано?
— Вы правильно заметили, что эта концепция, которую мы успешно защитили в прошлом году перед конкурсной комиссией в Москве. В ходе ее реализации, проектировании и обсуждения со специалистами возникает немало вопросов. Так, к примеру, изначально мы планировали углубленный амфитеатр, который будет задействован только во время массовых мероприятий. Мы решили отказаться от этой идеи и гусевцы нас поддержали, потому как содержание его в течение года, а это откачивание грунтовых вод, будет затратно для бюджета города. К тому же данный объект мог стать травмоопасным. Поэтому совместно мы приняли решение, что лучше ровная мощеная площадь, на которой во время городских мероприятий будет устанавливаться сцена. Также к нам обратились граждане с просьбой сохранить правый берег реки Писсы от пешеходного до автомобильного моста пологим. Хотя изначально по проекту там должна быть бетонная подпорная стена. Эту идею мы также вынесли на голосование, и она получила поддержку среди гусевцев. Кроме того собственники земельных участков, которые вошли в концепцию реконструкции, изъявили желание возвести комплекс административно-технических зданий. Этот момент мы также обсуждали с гусевцами, но, к сожалению, в этом вопросе голоса разделились поровну и мы вынесли вопрос на правительственную межведомственную комиссию,которая оставила концепцию без изменения. Такое же решение приняли и в Минстрое РФ, поэтому мы сейчас подали документы на выкуп данных земельных участков.
— Не так давно мы писали о том, что на общественном Совете было принято решение о переносе памятника Ленину в сквер на улицу Ульяновых. А что будет на том месте?
— Как я уже говорил, наш проект реконструкции центра города,который получил одобрение в Москве, посвящен памяти забытой Первой Мировой войны. В частности героическому подвигу наших солдат, одержавших первую победу в той войне и павших в Гумбинненском сражении в августе 1914 года. Думаю, что смешение двух эпох, двух исторических фактов было бы не уместно. С этим согласились члены общественного Совета. К тому же мы не просто перенесем памятник Ленину и поставим его там опять в деревьях. Предварительно там будет подготовлено место. В следующем году сквер отремонтируем, и ему будет присвоено имя В. И. Ленина. Что касается центра города то,как мы и говорили раньше, там будет установлена стела с ангелом мира.
— Срок реализации проекта декабрь этого года. Успеете? Не получится как с пешеходным мостом?
— У нас нет выбора. Мы понимаем всю ответственность не только перед жителями нашего города, но и перед губернатором, который поддержал наш проект и выделил средства на софинансирование, и перед правительством Российской Федерации. К тому же подрядная организация,которая проводит работы, нам известна. С их помощью мы успешно провели реконструкцию здания бывшего малого зала дома офицеров. Работы выполнены были качественно и раньше срока. Что касается пешеходного моста, то на сегодняшний день мы четко понимаем, что данная подрядная организация нарочно затягивает строительство, вынуждая администрацию оплатить работы, которые либо вообще не выполнялись, либо выполнены некачественно. Они понимают, что строительная площадка во время реконструкции площади нам будет мешать, и мы вынуждены будем согласиться на их условия. Но этого не будет. Уже проведены две экспертизы качества выполненных работ. В свою очередь мы подали иск на расторжение контракта с данным подрядчиком. Не знаю, насколько долго будут идти суды, но по всей вероятности, достраивать мост мы будем в следующем году.
— Очень часто гусевцы спрашивают о том, что будет со зданием бывшего кинотеатра «Мир» и территорией бывшей воинской части по улице Школьной?
— Недавно мы встречались с собственниками здания бывшего кинотеатра. Они хотят построить развлекательный комплекс больших размеров нежели само здание кинотеатра. Поэтому сейчас ведется проектирование с организацией подземной парковки. Что касается территории по улице Школьной, то собственники предложили нам выкупить ее. К сожалению, в ближайшие годы бюджет муниципалитета не может себе это позволить. Пока же мы ведем переговоры, что собственник сделает там благоустройство.
— С благоустройством центра города понятно. А как в остальном?
— Два года назад мы приняли муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования „Гусевский городской округ“ на 2018–2022 годы». В прошлом году при софинансировании из областного, местного бюджета и жителей домов по улицам Победы, Железнодорожной, Ульяновых и Менделеева мы привели в порядок большую дворовую территорию. Более тысячи человек, которые проживают в 11 многоквартирных домах, получили новые тротуары, освещение, парковочные места. В этом году в рамках этой программы будут отремонтированы дворы домов № 23, 35, 37 по проспекту Ленина. Есть надежда, что в следующем году мы попадем в федеральную программу и отремонтируем больше дворов.
Кроме того мы продолжаем реализовывать на территории муниципалитета Программу конкретных дел, которая также позволяет нам проводить благоустроительные работы не только в городе, но и в поселках округа.
— Очень остро стоял вопрос завершения газификации города, точнее реализация проекта газификации пятой очереди, куда вошли дома, ранее не включенные в проект. Как обстоят дела в этом году?
— Благодаря решению губернатора в прошлом году нас включили в областную инвестиционную программу и буквально на прошлой неделе уже объявлен конкурс на реализацию проекта пятой очереди газификации.
— В прошлом году Гусев первым заключил энергосервисный контракт, согласно которому в городе 1060 светильников различного типа были заменены на современные светодиодные. Будет ли эта работа проведена в поселках?
— Действительно, в результате того контракта освещенность улиц города увеличилась почти на 15%, при этом снизились затраты на обслуживание сети уличного освещения, а также затраты на электроэнергию на 40%.
В этом году в сельской местности мы заменим 777 светильников. Причем все светильники выпущены на гусевском предприятии «Пранкор» корпорации «GS group».
— В прошлом году Вами было принято решение о признании дома № 2 по улице Почтовой аварийным и его расселении. Сколько всего у нас аварийных домов, которые подлежат расселению?
— Критериям программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», которая будет реализовываться на территории региона с 2019 по 2024 года, в нашем округе соответствуют четыре дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. К сожалению, ни дом № 2 на улице Почтовой, ни дом № 4 в поселке Северный в эту программу не попали. Однако губернатор Калининградской области Антон Алиханов своим решением выделяет средства на расселение жителей дома № 2 по улице Почтовой. Что касается жителей поселка Северный, то до начала отопительного сезона они будут переселены в маневренный фонд.
— В прошлом году в поселке Кубановка был построен модульный ФАП. Будет ли продолжена эта работа?
— Всего в округе у нас 10 ФАПов, пять из которых теперь находятся в новых помещениях и оснащены современным оборудованием. В этом году ФАП будет построен в поселке Ольховатка. Большое спасибо региональному Минздраву и главе региона, который уделяет большое внимание нашему муниципалитету в рамках системы здравоохранения. Как вы уже знаете, в этом году в нашей больнице установлен современный ангиограф, которых всего только три в России. Сделан капитальный ремонт помещения под это оборудование. Приобретено 7 квартир для врачей, в том числе кардиологов, которые будут работать на этом оборудовании. И выделены деньги на ремонт кабинетов и приобретение оборудования для стоматологической поликлиники.
— Желаю удачи Вам в реализации намеченных планов.
Беседовал Сергей Каюков
Источник «ГУСЕВ HD»
Источник «ГУСЕВ HD»