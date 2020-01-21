Командарм и начальник штаба 28-й Советской армии

Владимир Летягин

20 и 21 января в 1945 году проходили бои за Гумбиннен и окрестные фольварки. Как уже писали ранее, 28-я армия составляла основную часть войск при штурме города. Это соединение возглавляли командарм Лучинский Александр Александрович и начальник штаба Рогачевский Самуил Миронович.Лучинский Александр Александрович в рядах Рабоче-крестьянской армии с 1919 года. Он особо отличился в боях с басмачами в средней Азии в 20-е годы. Также принимал участие в японо-китайской войне, которая длилась с 1931 по 1945 годы.Во время Великой Отечественной войны Лучинский Александр Александрович возглавлял различные воинские формирования. Пост командующего 28-й армией он принял в 1944 году.За успешное командование армией Лучинский Александр Александрович был удостоен звания героя Советского союза. После войны он возглавлял Туркестанский и Ленинградский военные округа. Занимал ряд должностей в министерстве обороны СССР. Умер в Москве в 1990 году.Рогачевский Самуил Миронович в рядах рабоче-крестьянской армии также 1919 года. Принимал участие в боевых действиях во время гражданской войны.Во время Великой Отечественной войны Рогачевский Самуил Миронович командовал дивизией. Начальником штаба 28-й армии был назначен в 1942 году. Эту должность он занимал до конца войны.За бои под Гумбинненом Рогачевский Самуил Миронович был награжден орденом Кутузова 1-й степени. За службу в составе 28-й армии был награжден орденом Ленина.После войны Рогачевский Самуил Миронович работал преподавателем в Ленинграде, где и умер в 1990 году.