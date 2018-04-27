/ / / Губернатор одобрил заявку Гусева на участие в федеральном конкурсе по благоустройству малых городов

Восемь муниципалитетов представляли комиссии свои концепции благоустройства общественных городских пространств, которые были отобраны на основе голосования жителей.
Комиссии предстояло выбрать лучшие, которые будут представлены на Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях инициированный Минстроем России.
По мнению комиссии всего пять городов области Гусев, Гурьевск, Зеленоградск, Советск и Светлогорск примут участие в федеральном конкурсе благоустройства в категории «малые города». К ней относятся населенные пункты до 100 тысяч человек.
«Все муниципалитеты старались, однако конкурс, проводимый Минстроем России, очень жесткий с точки зрения конкуренции. Мало осуществить благоустройство, выложив плитку и поставив фонтан. Цель конкурса иная — создать новое место притяжения жителей, где расположатся кафе, рестораны, прокат коньков, лодочные станции, какие-либо уникальные объекты, которых нет нигде в России. Все что угодно. Соответственно, нужно перераспределить сюда потоки граждан, чтобы им было где отдыхать, пользоваться услугами малого бизнеса. Еще одной целью является привлечение туристов, — подчеркнул Максим Федосеев. — Калининградская область лишь в начале своего пути по сравнению с той же Московской областью или Татарстаном, которые уже десятилетиями занимаются созданием подобных проектов. Именно на них мы и будем равняться».
Победителей конкурса определят уже в июне. Ожидается, что заявки на участие подадут около 500 городов со всей России. По итогам отберут 20 победителей в категории «исторические поселения», 60 — в категории «малые города».
В тот же день губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал письмо в конкурсную комиссию лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в котором отметил, что в случае если комиссия Минстроя признает заявку Гусевского городского округа победителем в своей номинации, то из областного бюджета на реализацию проекта «Русская Победа спасла Париж» — благоустройство центра города Гусева, как части мемориального комплекса в память победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой Мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградской области) в рамках софинансирования будет выделено 79,9 миллиона рублей. Еще столько же в случае победы мы получим из федерального бюджета. И почти 40 миллионов будет выделено из местного бюджета.
Сейчас наша заявка находится на рассмотрении технической комиссии в Москве.
Сергей Каюков (За доблестный труд)