Теперь слово за столицей: Александр Китаев рассказал о проекте по реконструкции привокзальной площади

В минувший понедельник в Правительстве Калининградской области под председательством главы региона Антона Алиханова состоялось заседание Межведомственной комиссии по отбору лучших из представленных семью муниципалитетами проектов на участие в федеральном конкурсе. Кроме Гусева свои проекты представили Балтийск, Славск, Гвардейск, Гурьевск, Полесск и Неман. Наш проект представлял глава администрации — руководитель гусевского отделения Единой России Александр Китаев.
Во вторник на оперативном совещании в администрации глава сообщил, что проект «Всегда по пути», подготовленный рабочей группой, был утвержден Межведомственной комиссией на представление его в Минстрой РФ для участия в конкурсе. Кроме Гусева комиссионный отбор прошли еще четыре проекта. Также, глава администрации отметил, что в этом году концепция была разработана собственными силами, без привлечения архитектурных бюро и иных экспертов.
Более подробно о проекте реконструкции привокзальной площади мы попросили рассказать главу администрации Александра Китаева:
— Прежде всего, стоит отметить, что представленная заявка это еще не готовый проект, а концепция реконструкции привокзальной площади и прилегающей территории. После рассмотрения нашей заявки в Москве и в случае положительного результата мы приступим к проектированию и реализации концепции.
— Изначально проект носил другое название «Город встречает гостей».
— Да. Это было рабочее название, которое в ходе работы над заявкой по решению рабочей группы, было изменено.
— Кроме ровного асфальтобетонного покрытия, скамеек, урн, уличного освещения, видеонаблюдения и зеленых зон, что увидят гусевцы и гости нашего города после реализации проекта.
— Не хочется забегать вперед, но я и все члены рабочей группы уверены, что привокзальная площадь должна стать визитной карточкой нашего города. Чтобы гостям, которые приезжают в наш город, сразу было комфортно и гусевцам было приятно возвращаться в родной город. Поэтому весь проект направлен на создание комфортной среды. Прежде всего, будет обустроено новое разворотное кольцо для рейсовых автобусов. Сейчас автобусы разворачиваются вокруг памятного камня, установленного в память о воинских соединениях, штурмовавших весной 1945 года Гумбиннен и, которым по приказу Верховного главнокомандующего было присвоено звание Гумбинненский. Возле этого камня мы ежегодно проводим торжественные мероприятия и приходится перекрывать движение автобусов, что доставляет неудобство пассажирам. Ведь помимо городского и пригородного транспорта, автовокзалом пользуются автопредприятия, осуществляющие как междугородные, так и международные перевозки. Так как памятный знак является объектом культурного наследия, мы не можем его ни сдвинуть, ни перенести. Поэтому, согласно концепции, круговое движение будет в стороне, а вокруг памятного камня будет организован сквер памяти воинских соединений, штурмовавших Гумбиннен, а тротуар от перекрестка улиц Менделеева и Вокзальной протянется до входа в здание вокзала. На вновь организованном круговом движении, по которому будут двигаться только автобусы, будут установлены часы с маршрутными указателями.
— Жители округа неоднократно писали и говорили о том, что привокзальная площадь, а точнее места посадки и высадки пассажиров не обустроены. Гусевцам и гостям города приходится стоять под открытым небом.
— Проектом предусмотрена установка современных павильонов с подсветкой и электронным табло расписания автобусов. Для гостей нашего города, которые не захотят пользоваться общественным транспортом, будет предусмотрена стоянка для такси.
— Сейчас на территории привокзальной площади есть большая, хотя и не обустроенная парковка для личного транспорта как провожающих или встречающих, так и для тех, кто приезжает на гусевский рынок.
— Парковка для личного автотранспорта останется и будет обустроена. На ней будут разделены потоки движения, нанесена разметка, организованы места для автомобилей, управляемые инвалидами. От этой парковки до улицы Железнодорожной мы восстановим дорогу, по которой будет организовано одностороннее движение, что позволит беспрепятственно выезжать с парковки.
— В прошлом году РЖД передала в муниципальную собственность две водонапорные башни. Какова будет их судьба, согласно разработанной концепции?
— Обе башни являются объектами культурного наследия и могут быть использованы с большими ограничениями. Рабочей группой было принято решение организовать там музей с чайной и кофейными залами. Кроме того, если нам позволит служба по охране памятников культурного наследия, мы планируем построить стеклянный переход из одной башни в другую. Это станет одной из изюминок всей концепции.
— Рядом с вокзалом два жилых дома довоенной постройки. Будете их изымать для реализации концепции?
— Нет. Дома будут отремонтированы, а на территории вокруг домов будет наведен порядок. Пешеходная дорожка пройдет вдоль пятиэтажного многоквартирного дома и соединит улицу Менделеева с Железнодорожной.
— Какие еще «изюминки» ждут гусевцев и гостей нашего города?
— Между многоквартирным домом и железной дорогой сейчас вызывающий уныние пустырь, на котором согласно концепции появятся копии башен Московского кремля со стеклянным антивандальным забором. Внутри стен кремля будут установлены миниатюры достопримечательностей городов миллионников, мимо которых проляжет мини железная дорогая. Юные жители нашего города, да и других муниципалитетов в силу географической расположенности Калининградской области, больше знают о городах соседних государств, нежели о городах России. Да, в нашем регионе реализуется программа «Мы — россияне», участники которой могут посетить столицу нашей Родины, Санкт-Петербург и города «Золотого кольца», мы же хотим, чтобы гусевцы и жители соседних муниципалитетов могли начинать знакомить своих детей с «большой» Россией. На входе в парк миниатюр будет установлена скульптурная композиция «Карта России с железнодорожными путями». Кроме того на пустыре будет установлена большая детская игровая площадка и площадка для воркаута. Также на территори реконструкции появится станция зарядки электромобилей, прокат электросамокатов и точка быстрого питания.
— Гусевцы переживают, что рядом железная дорога — объект повышенной опасности, что может затруднить реализацию проекта.
— Мы уже ведем переговоры с руководством Калининградского филиала РЖД, чтобы они, как партнеры, включились в реализацию концепции. Ведь нашему вокзалу в этом году исполняется 160 лет. Планируем организовать экспозиционное пространство совместно с Гусевским историко-краеведческим музеем. Оно будет посвящено истории железной дороги Восточной Пруссии, России и Советского Союза, а также первым переселенцам.
— Когда ждать результатов рассмотрения нашей заявки Минстроем РФ и каковы наши шансы?
— Комиссия Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах подведет итоги 1 марта. Насколько мне известно на сегодняшний день более двухсот городов подали заявки на участие в конкурсе. Шансы у всех равны. Единственное, что отличает нас от многих других участников — это наша вторая заявка и члены комиссии Минстроя РФ знают, что гусевцы приложат все силы, чтобы реализовать проект в указанные сроки.
Беседовал Сергей Каюков
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»