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Местные власти поздравили с юбилеем директора Гусевского агропромышленного колледжа

28 апреля 2018, 16:06
Местные власти поздравили с юбилеем директора Гусевского агропромышленного колледжа
Сегодня врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев поздравил директора Гусевского агропромышленного колледжа Леонида Грубинова с его 60-летним юбилеем. Он пожелал руководителю учреждения счастья, здоровья, семейного благополучия и азарта в работе, а также вручил ему поздравительный адрес и памятный подарок. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Присоединился к поздравлениям глава Гусевского городского округа — Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов. Он также вручил директору колледжа почетную грамоту за многолетнюю и плодотворную педагогическую деятельность, высокие профессиональные качества, большой личный вклад в развитие профессионального образования и активную гражданскую позицию в органах местного самоуправления.
Александр Китаев Андрей Гнездилов агропромышленный колледж юбилей
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