Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / По требованию прокуратуры жительнице Гусева произведён перерасчет платы за электроэнергию
Информационный сайт города Гусева

По требованию прокуратуры жительнице Гусева произведён перерасчет платы за электроэнергию

4 мая 2018, 11:09
По требованию прокуратуры жительнице Гусева произведён перерасчет платы за электроэнергию
Гусевской городской прокуратурой проведена проверка по обращению жительницы города.

Установлено, что в многоквартирном доме, в котором проживает заявительница, способ управления общим имуществом многоквартирного дома не выбран. В связи с чем, начисление платы за электроснабжение, предоставленное на общедомовые нужды жильцам такого многоквартирного дома, осуществляет ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Однако, в нарушение требований действующего законодательства заявителю начислен объем потребленной электроэнергии, превышающий установленный норматив.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой в ОАО «Янтарьэнергосбыт» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, заявителю произведен перерасчёт.
прокуратура электроэнергия Янтарьэнерго
212 просмотров   |   1 комментарий
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
После вмешательства прокуратуры жительнице Гусева восстановили электроснабжение в квартире
После вмешательства прокуратуры жительнице Гусева восстановили электроснабжение в квартире
Янтарьэнергосбыт сделал перерасчёт платы за общедомовые нужды в доме на ул. Северной
Янтарьэнергосбыт сделал перерасчёт платы за общедомовые нужды в доме на ул. Северной
Гусевским судом рассмотрено дело по иску прокурора против ДП ООО «ЖЭУ-2»
Гусевским судом рассмотрено дело по иску прокурора против ДП ООО «ЖЭУ-2»
«Янтарьэнергосбыт» нарушая закон начислял плату за электроэнергию в местах общего пользования
«Янтарьэнергосбыт» нарушая закон начислял плату за электроэнергию в местах общего пользования
суд идёт
# 1суд идёт
А когда прокуратура займётся незаконным жильём Малиновской-Помогаевой и остальных??? Крыши в лице Михайлова уже нет. Самое время привести в исполнение решение ФССП...
Сегодня, 14:32   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»