По требованию прокуратуры жительнице Гусева произведён перерасчет платы за электроэнергию

4 мая 2018, 11:09

Гусевской городской прокуратурой проведена проверка по обращению жительницы города.



Установлено, что в многоквартирном доме, в котором проживает заявительница, способ управления общим имуществом многоквартирного дома не выбран. В связи с чем, начисление платы за электроснабжение, предоставленное на общедомовые нужды жильцам такого многоквартирного дома, осуществляет ОАО «Янтарьэнергосбыт».



Однако, в нарушение требований действующего законодательства заявителю начислен объем потребленной электроэнергии, превышающий установленный норматив.



В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой в ОАО «Янтарьэнергосбыт» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, заявителю произведен перерасчёт.

212 просмотров | 1 комментарий