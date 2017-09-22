После вмешательства прокуратуры жительнице Гусева восстановили электроснабжение в квартире

22 сентябрь 2017, 15:01

Гусевской городской прокуратурой проведена проверка по обращению местной жительницы по вопросу незаконного отключения от электроснабжения квартиры, в которой проживает заявительница.



Установлено, что в связи с имеющейся задолженностью по оплате потребленной электроэнергии электроснабжение квартиры женщины было приостановлено.



Вместе с тем, при проверке в ОАО «Янтарьэнергосбыт» лицевого счета потребителя выявлено, что там не было отражено поступление оплаты за месяцы, в которые якобы образовалась задолженность.



По результатам проверки Гусевский городской прокурор внес руководителю ОАО «Янтарьэнергосбыт» представление.



После вмешательства прокуратуры внесенный заявительницей платеж учтен при расчете за потребленную электроэнергию и электроснабжение квартиры женщины восстановлено.

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