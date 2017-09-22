После вмешательства прокуратуры жительнице Гусева восстановили электроснабжение в квартире
22 сентябрь 2017, 15:01
Гусевской городской прокуратурой проведена проверка по обращению местной жительницы по вопросу незаконного отключения от электроснабжения квартиры, в которой проживает заявительница.Теги: прокуратура Янтарьэнерго
Установлено, что в связи с имеющейся задолженностью по оплате потребленной электроэнергии электроснабжение квартиры женщины было приостановлено.
Вместе с тем, при проверке в ОАО «Янтарьэнергосбыт» лицевого счета потребителя выявлено, что там не было отражено поступление оплаты за месяцы, в которые якобы образовалась задолженность.
По результатам проверки Гусевский городской прокурор внес руководителю ОАО «Янтарьэнергосбыт» представление.
После вмешательства прокуратуры внесенный заявительницей платеж учтен при расчете за потребленную электроэнергию и электроснабжение квартиры женщины восстановлено.
Установлено, что в связи с имеющейся задолженностью по оплате потребленной электроэнергии электроснабжение квартиры женщины было приостановлено.
Вместе с тем, при проверке в ОАО «Янтарьэнергосбыт» лицевого счета потребителя выявлено, что там не было отражено поступление оплаты за месяцы, в которые якобы образовалась задолженность.
По результатам проверки Гусевский городской прокурор внес руководителю ОАО «Янтарьэнергосбыт» представление.
После вмешательства прокуратуры внесенный заявительницей платеж учтен при расчете за потребленную электроэнергию и электроснабжение квартиры женщины восстановлено.
265 просмотров | 2 комментария
0