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После вмешательства прокуратуры жительнице Гусева восстановили электроснабжение в квартире

22 сентябрь 2017, 15:01
После вмешательства прокуратуры жительнице Гусева восстановили электроснабжение в квартире
Гусевской городской прокуратурой проведена проверка по обращению местной жительницы по вопросу незаконного отключения от электроснабжения квартиры, в которой проживает заявительница.

Установлено, что в связи с имеющейся задолженностью по оплате потребленной электроэнергии электроснабжение квартиры женщины было приостановлено.

Вместе с тем, при проверке в ОАО «Янтарьэнергосбыт» лицевого счета потребителя выявлено, что там не было отражено поступление оплаты за месяцы, в которые якобы образовалась задолженность.

По результатам проверки Гусевский городской прокурор внес руководителю ОАО «Янтарьэнергосбыт» представление.

После вмешательства прокуратуры внесенный заявительницей платеж учтен при расчете за потребленную электроэнергию и электроснабжение квартиры женщины восстановлено.
Теги: прокуратура Янтарьэнерго
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ааа
# 1ааа
Браво !!!
Сегодня, 15:35   ЦитироватьОтветить0
N
# 2N
Стучите и откроют! А то все ноют и ноют.Надо защищать себя.
Сегодня, 16:51   ЦитироватьОтветить0

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