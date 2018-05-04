Представители ЛДПР поздравили ветеранов

4 мая 2018, 23:40

Приближается один из самых значимых праздников нашей страны. День Великой Победы. 73 года назад наши отцы и деды защитили отчизну от фашистских захватчиков. С каждым годом их становится всё меньше. Людей, видевших ту страшную войну…



В преддверии Дня Победы представители партии ЛДПР — депутат Калининградской областной Думы Олейник Андрей Иванович и координатор местного отделения ЛДПР города Гусева Зиновьев Александр Валерьевич провели акцию «Пробег памяти 2018» в рамках которой поздравили Ветеранов Великой Отечественной Войны Гусевского и Озерского городских округов, а также приняли их обращения и пожелания.



«Все наши встречи прошли в тёплой и дружеской обстановке. Встречали нас с радостью, у некоторых на глаза были слёзы… Самому старшему участнику тех страшных событий исполнилось целых сто лет! Нужно больше внимания уделять нашим отцам и дедам. Все пожелания и предложения были мною записаны, по каждому обращению будет отправлен соответствующий запрос. Здоровья Вам уважаемые ветераны и долгих лет жизни! Ваш подвиг неоценим!» — прокомментировал итоги акции Андрей Олейник.



Отдельные слова благодарности хотим сказать Лобанкиной Галине Ивановне — члену советов ветеранов, а также Ильяшевой Татьяне Алексеевне за помощь в организации и проведении мероприятия.



Низкий поклон ветеранам Великой отечественной войны Гусевского и Озерского городских округов:



Шимченко Алексею Фёдоровичу

Шайнога Анне Михайловне

Должикову Григорию Титовичу

Равленюк Ивану Георгиевичу

Чеснакову Николаю Васильевичу

Зимину Михаилу Кузьмичу

Паненкову Василию Филипповичу

Подгорнову Кузьме Фёдоровичу

Жигулину Юрию Григорьевичу

Новиковой Александре Макаровне

Семенихину Сергею Тихоновичу

Сабадаш Марии Михайловне

Швырёвой Александре Дмитриевне

Галимовой Любови Ивановне

Манягину Василию Алексеевичу

Костюченко Василию Яковлевичу

83 просмотра