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На месте работ по установке Вечного огня появилась пятиконечная звезда

5 мая 2018, 11:55
На месте работ по установке Вечного огня появилась пятиконечная звезда
На месте работ по установке Вечного огня в городе Гусеве появилась пятиконечная звезда. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

Теперь очередь за отладкой оборудования, к которой специалисты должны приступить уже сегодня.

Технически Вечный огонь довольно сложная конструкция. Помимо собственно магистрального газа внутри горелки есть электрические запальники, обеспечивающие непрерывное горение. Сама горелка должна быть установлена так, чтобы пламя огня было ровным. Также необходимо отладить количество подаваемого в горелку кислорода, от этого зависит цвет пламени. После того, как всё будет отрегулировано, состоится пробное включение Вечного огня.

Все работы будут завершены к 9 мая.
Вечный огонь
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