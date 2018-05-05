Гусевская команда вышла в четвертьфинал Центральной лиги КВН «Поволжье»

5 мая 2018, 17:32

4 мая Гусевская команда «Прибалты», представляющая Калининградскую область при поддержке регионального Агентства по делам молодежи и администрации Гусевского городского округа, вышла в четвертьфинал Центральной лиги КВН «Поволжье».



Соперниками сборной стали: Сборная Арктики (Архангельск), «Улица Плеханова» (РЭУ им. Плеханова, Москва), Женская сборная «Бриджит Джонс» (СПбГАСУ, Санкт-Петербург), «Весомый аргумент» (МПГИ им. Евсевьева, Саранск), Сборная РГУ имени Косыгина (Москва).



Команды сыграли 3 конкурса: приветствие, разминку и музыкальный номер.



Четвертьфиналы, в которых примет участие и наша команда, пройдут в Чебоксарах 12 и 13 июня.



Ребята выражают благодарность администрации МО «Гусевский городской округ» и всем друзьям, что откликнулись на просьбу о помощи.

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