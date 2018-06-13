Сегодня состоялся четвертьфинал в городе Чебоксары и наша команда заняла второе место, тем самым пройдя в полуфинал Лиги КВН «Поволжье».
Ребята выражают благодарность за помощь в организации поездки Администрации Гусевского городского округа и лично ВРИО Главе администрации Китаеву Александру Александровичу. А также агентству по делам молодёжи Калининградской области и лично руководителю Васильевой Татьяне Александровне.
Наши ребята прошли в полуфинал Лиги КВН «Поволжье»
13 июня 2018, 21:28
КВН
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