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Наши ребята прошли в полуфинал Лиги КВН «Поволжье»

13 июня 2018, 21:28
Наши ребята прошли в полуфинал Лиги КВН «Поволжье»
Сегодня состоялся четвертьфинал в городе Чебоксары и наша команда заняла второе место, тем самым пройдя в полуфинал Лиги КВН «Поволжье».

Ребята выражают благодарность за помощь в организации поездки Администрации Гусевского городского округа и лично ВРИО Главе администрации Китаеву Александру Александровичу. А также агентству по делам молодёжи Калининградской области и лично руководителю Васильевой Татьяне Александровне.
КВН
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