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Информационный сайт города Гусева

Делегация из Гусева отправилась в Москву за частичкой Вечного огня

8 мая 2018, 10:36
Сегодня ранним утром делегация из города Гусева отправилась в Москву к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены для того чтобы привезти частичку Вечного огня в Гусев. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Символичным оказалось и название самолета, на котором вылетает делегация, — «Ю. Левитан». Это имя известного диктора советского Информбюро в годы Великой Отечественной войны. Именно его голосом было озвучено долгожданное сообщение о Победе нашего народа над фашистской Германией.

Напомним, 9 мая в 00.00 часов возле памятника Герою Советского Союза C. И. Гусеву будет выставлен пост № 1, куда прибудет Вечный огонь. Приглашаются все желающие прийти к памятнику и стать частью исторического события. Утром этого дня частичка Вечного огня будет торжественно перемещена на братскую могилу советских воинов по ул. Ю. Смирнова.
Вечный огонь
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