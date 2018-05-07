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Информационный сайт города Гусева

Юные фигуристы ДЮЦ показали праздничное представление «Победный май»

7 мая 2018, 13:34
Юные фигуристы ДЮЦ показали праздничное представление «Победный май»
9 Мая — не просто очередная дата в календаре, это великий и всеми любимый праздник — День Победы. В этом году мы отмечаем 73 годовщину Победы в Великой отечественной войне. Главные герои этого праздника — наши ветераны, люди, которым мы обязаны каждой минутой своей жизни. С каждым годом их становится все меньше, и от этого мы только теплее и трепетнее стараемся к ним относится.

Вот и сегодня — 5 мая, накануне этого знаменательного дня нашей страны, — юные фигуристы МАУ ДО «ДЮЦ» объединения «Фигурное катание» во главе со своим тренером Макаровым А.С. организовали праздничное представление на ледовой арене под названием «Победный май» для наших дорогих и уважаемых ветеранов.

На льду разыгралось настоящее представление под звуки песен тех военных лет, песен из старых кинофильмов, а также современных песен о войне. Юные фигуристы не просто катали свои программы, каждое выступление отличалось хорошим уровнем подготовки, ответственностью и теплотой в исполнении. Наши дети знали, кто их зрители, и насколько важно и ценно то, что они сегодня делают.

С праздником вас, дорогие ветераны! Спасибо вам и низкий поклон за мирное небо над головой!
фигурное катание ДЮЦ День Победы
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