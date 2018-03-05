Праздничное действо «Весенний подарок» показали фигуристы ДЮЦ на ледовой арене ФОКа

5 марта 2018, 15:03

3 марта 2018 года на ледовой арене МАУ ФОК состоялось праздничное действо, посвященное предстоящему весеннему празднику — самому теплому, самому нежному, самому ласковому — Международному женскому дню 8 Марта.



Юные фигуристы под руководством тренера Алексея Макарова, обучающиеся МАУ ДО «ДЮЦ» объединения «Фигурное катание», организовали показательные выступления для своих родных и всех горожан под названием «Весенний подарок».



В концерте было представлено более 10 программ юных фигуристов. В этот раз на лед с индивидуальными программами вышли даже самые младшие фигуристы. Каждое выступление сопровождалось бурей аплодисментов и морем эмоций, потому что первые шаги на льду дают о себе знать — случаются еще падения и погрешности. Только никакие трудности и преграды не останавливают наших юных спортсменов.



Впереди целый ряд соревнований — ждем побед и новых достижений!

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