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Праздничное действо «Весенний подарок» показали фигуристы ДЮЦ на ледовой арене ФОКа

5 марта 2018, 15:03
Праздничное действо «Весенний подарок» показали фигуристы ДЮЦ на ледовой арене ФОКа
3 марта 2018 года на ледовой арене МАУ ФОК состоялось праздничное действо, посвященное предстоящему весеннему празднику — самому теплому, самому нежному, самому ласковому — Международному женскому дню 8 Марта.

Юные фигуристы под руководством тренера Алексея Макарова, обучающиеся МАУ ДО «ДЮЦ» объединения «Фигурное катание», организовали показательные выступления для своих родных и всех горожан под названием «Весенний подарок».

В концерте было представлено более 10 программ юных фигуристов. В этот раз на лед с индивидуальными программами вышли даже самые младшие фигуристы. Каждое выступление сопровождалось бурей аплодисментов и морем эмоций, потому что первые шаги на льду дают о себе знать — случаются еще падения и погрешности. Только никакие трудности и преграды не останавливают наших юных спортсменов.

Впереди целый ряд соревнований — ждем побед и новых достижений!
ДЮЦ ФОК фигурное катание 8 марта
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