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В Гусеве прошёл ночной велопробег по местам славы «Наша жизнь – это Ваша Победа»

9 мая 2018, 02:31
В Гусеве прошёл ночной велопробег по местам славы «Наша жизнь – это Ваша Победа»
В Гусеве в четвертый раз прошёл ночной велопробег по местам славы «Наша жизнь — это Ваша Победа». В акции приняли участие более 700 жителей и гостей города разных возрастов.

На церемонии открытия присутствовали заместитель главы администрации Людмила Томина, заместитель командира 11 армейского корпуса по работе с личным составом, полковник Владмимир Румянцев, председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Дацюк.

Все участники велопробега были в светоотражающих жилетах и с фонариками, которые выдавались при регистрации тем, у кого их не было.

Велопробег стартовал от сквера «Аллея Славы». Перед его началом собравшиеся почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к обелискам. Затем его участники посетили памятный камень в честь войск, штурмовавших город Гумбиннен на Привокзальной Площади, памятник З. Космодемьянской, братскую могилу советских воинов по ул. Ю. Смирнова и завешился велопробег у памятника Герою Советского Союза С. И. Гусеву.

Возле каждого памятника проходил митинг и церемония возложения цветов.
велопробег День Победы
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