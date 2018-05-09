В Гусеве прошёл ночной велопробег по местам славы «Наша жизнь – это Ваша Победа»

9 мая 2018, 02:31

В Гусеве в четвертый раз прошёл ночной велопробег по местам славы «Наша жизнь — это Ваша Победа». В акции приняли участие более 700 жителей и гостей города разных возрастов.



На церемонии открытия присутствовали заместитель главы администрации Людмила Томина, заместитель командира 11 армейского корпуса по работе с личным составом, полковник Владмимир Румянцев, председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Дацюк.



Все участники велопробега были в светоотражающих жилетах и с фонариками, которые выдавались при регистрации тем, у кого их не было.



Велопробег стартовал от сквера «Аллея Славы». Перед его началом собравшиеся почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к обелискам. Затем его участники посетили памятный камень в честь войск, штурмовавших город Гумбиннен на Привокзальной Площади, памятник З. Космодемьянской, братскую могилу советских воинов по ул. Ю. Смирнова и завешился велопробег у памятника Герою Советского Союза С. И. Гусеву.



Возле каждого памятника проходил митинг и церемония возложения цветов.

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