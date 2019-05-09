В Гусеве прошёл ночной велопробег «Наша жизнь — это Ваша Победа», посвященный 74-й годовщине Великой Победы. Более 600 гусевцев разных возрастов и дружной колонной на велосипедах проехались по памятным местам нашего города.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в церемонии открытия приняли участие глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев и Председатель Совета ветеранов Великой Отечественной Войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов подполковник в отставке Василий Коляго.
Велопробег стартовал от сквера «Аллея Славы». Перед его началом собравшиеся почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к обелискам. Затем его участники поехали к Братской могиле советских воинов по ул. Ю. Смирнова, где настоятель храма Успения протоиерей Георгий Матвеев Провёл панихиду в память погибших и не доживших до наших дней ветеранов. Дальше велосипедисты направились к памятнику З. Космодемьянской, памятному знаку в честь войск, штурмовавших город Гумбиннен на привокзальной площади, и завершился велопробег у памятника Герою Советского Союза С. И. Гусеву. У каждого памятника проходила церемония возложения цветов.
Все участники акции были в светооражающих жилетах и с фонариками.
В Гусеве прошёл ночной велопробег «Наша жизнь — это Ваша Победа»
9 мая 2019, 00:47
велопробег День Победы
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