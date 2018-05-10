Гусеве состоялся традиционный велопробег, посвящённый Великой Победе советского народа над фашистской Германией. На старт ночного веломарафона вышло около трёх сотен участников. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».
Вереница велосипедистов растянулась по улицам Гусева почти на полкилометра. Велопробег останавливается у памятников и обелисков, посвящённых героям Великой Отечественной. Велосипедисты возлагают цветы и зажигают лампады.
Велопробег движется по улице Зои Космодемьянской к братскому захоронению на улице Юрия Смирнова.
Гусевцы участвуют в велопробеге целыми семьями. Из громкоговорителей звучат военные марши и песни военных лет.
Штурм бывшего Гумбиннена дался высокой ценой. В братских могилах на территории Гусевского городского округа покоятся более 4 тысяч красноармейцев.
Память о Великой Победе жива. С каждым годом к ночному велопробегу в Гусеве присоединяются всё новые и новые участники, в том числе и из соседних районов.
«ГТРК «Калининград»: в Гусеве состоялся велопробег
10 мая 2018, 13:25
велопробег День Победы
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