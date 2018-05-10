Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / «ГТРК «Калининград»: в Гусеве состоялся велопробег
Информационный сайт города Гусева

«ГТРК «Калининград»: в Гусеве состоялся велопробег

10 мая 2018, 13:25
«ГТРК «Калининград»: в Гусеве состоялся велопробег
Гусеве состоялся традиционный велопробег, посвящённый Великой Победе советского народа над фашистской Германией. На старт ночного веломарафона вышло около трёх сотен участников. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Вереница велосипедистов растянулась по улицам Гусева почти на полкилометра. Велопробег останавливается у памятников и обелисков, посвящённых героям Великой Отечественной. Велосипедисты возлагают цветы и зажигают лампады.

Велопробег движется по улице Зои Космодемьянской к братскому захоронению на улице Юрия Смирнова.

Гусевцы участвуют в велопробеге целыми семьями. Из громкоговорителей звучат военные марши и песни военных лет.

Штурм бывшего Гумбиннена дался высокой ценой. В братских могилах на территории Гусевского городского округа покоятся более 4 тысяч красноармейцев.

Память о Великой Победе жива. С каждым годом к ночному велопробегу в Гусеве присоединяются всё новые и новые участники, в том числе и из соседних районов.
велопробег День Победы
400 просмотров
2
Такси Экспресс – быстрее чем нужно
Другие новости по теме
Евгений Михайлов покинул пост главы администрации города Гусева
Евгений Михайлов покинул пост главы администрации города Гусева
Разбитый крест: мемориалы Первой мировой через три года после юбилея
Разбитый крест: мемориалы Первой мировой через три года после юбилея
Делегация из Гусева привела в порядок захоронения советских воинов в Польше и Литве
Делегация из Гусева привела в порядок захоронения советских воинов в Польше и Литве
До конца октября в Гусевском округе должны закончить ремонт на братских могилах в двух поселках
До конца октября в Гусевском округе должны закончить ремонт на братских могилах в двух поселках

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико