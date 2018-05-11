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Информационный сайт города Гусева

«Сити» и «Восток» не прошли проверку по соблюдению пожарной безопасности

11 мая 2018, 12:55
«Сити» и «Восток» не прошли проверку по соблюдению пожарной безопасности
Гусевской городской прокуратурой в связи с событиями, произошедшими в торговом центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово, проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан. Об этом газете «За доблестный труд» рассказал заместитель прокурора города В. С. Вавилин.

Проверочными мероприятиями были охвачены торговые комплексы, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, расположенные на территории Гусевского городского округа.

В ходе проверок выявлены многочисленные нарушения требований Федерального закона «О пожарной безопасности».

Так, к примеру, в здании торгового центра «Сити» на момент проверки пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находились в нерабочем состоянии, отсутствовала полная укомплектованность здания огнетушителями, пожарными извещателями, имелись существенные нарушения требований, предъявляемых к эвакуационным выходам из здания.

Аналогичные нарушения выявлены и в торговом центре «Восток».

Кроме того, прокуратурой города при проведении проверки исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в ГБУЗ КО «Гусевская ЦРБ» также выявлены нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью граждан.

Так, в указанном учреждении здравоохранения длительное время не проводилась проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, отсутствовала огнезащитная обработка огнезащитным составом деревянных конструкций здания стационара больницы, фойе детского отделения, коридор приемного покоя не были оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.

Кроме того, в данном учреждении лица допускались к работе без прохождения первоначального противопожарного инструктажа.

По выявленным нарушениям закона прокуратурой города вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), по итогам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере от 6 до 20 тысяч рублей.

В настоящее время большинство нарушений устранено.

Также напоминаю, что органы прокуратуры обладают полномочиями по обращению с заявлениями в суд в защиту неопределенного круга лиц, применительно к данным проверкам, в целях приостановления деятельности того или иного объекта массового пребывания граждан до полного устранения выявленных нарушений закона.

Учитывая вышеизложенное, предлагаю лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, а также руководителям организаций, учреждений с местом массового пребывания граждан на территории городского округа заблаговременно устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Проверки в указанной сфере органами прокуратуры будут продолжены.
прокуратура пожарная безопасность
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житель
# 1житель
А до трагедии в Зимней вишне получается все проверки шли на ура.То ли еще будет-не дай бог.
Вчера, 13:08   ЦитироватьОтветить2
Житель
# 2Житель
Все ждут пока петух в попу клюнет....
Вчера, 17:12   ЦитироватьОтветить1
Гость Гость
# 3Гость Гость
А мы ему предлагаем парковать автомобиль не нарушая правил дорожного движения.
Вчера, 21:45   ЦитироватьОтветить0

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