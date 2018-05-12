В минувшую пятницу с рабочим визитом город Гусев посетили губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева, заместитель Председателя Правительства Калининградской области — министр по муниципальному развитию и внутренней политике Александр Торба, министр образования Калининградской области Светлана Трусенева и первый заместитель Председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Один из объектов, который осмотрели представители региональной власти было бывшее здание малого зала Гарнизонного Дома офицеров.
Временно исполняющий обязанности главы администрации Гусевского городского округа Александр Китаев рассказал губернатору о том, как исполняются мероприятия по приспособлению объекта культурного наследия федерального значения «Здание офицерского казино» под образовательное учреждение МАУДО «Детско-юношеский центр».
На данный момент в здании проводится штукатурка стен второго этажа и подготовка полов к заливке. Не смотря на то, что во время ремонта были выявлены дополнительные работы, объект планируется сдать в срок — к концу ноября.
Антон Алиханов положительно оценил ход выполнения работ по реконструкции объекта культурного наследия.
«Надеюсь, это здание станет новой точкой притяжения в Гусеве для детей и молодежи», — сказал губернатор.
Антон Алиханов проверил ход ремонта бывшего здания малого зала ГДО
12 мая 2018, 01:15
Антон Алиханов Админстрация Гусевского района
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