Сегодня с рабочим визитом город Гусев посетил заместитель Председателя Правительства Калининградской области — министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Александр Торба. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Совместно с врио главы администрации Гусевского городского округа Александром Китаевым и главой Гусевского городского округа-Председателем окружного Совета депутатов Андреем Гнездиловым они проверили ход исполнения ремонта дворовой территории в Гусеве в рамках программы «Формирование современной городской среды» в квартале улиц Ульяновых, Железнодорожная, Менделеева и Победы. Также представители власти посетили здание бывшего малого зала Гарнизонного Дома офицеров, где ведется приспособление объекта под Детско-юношеский центр.
Город Гусев с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства области
25 июля 2018, 22:24
Админстрация Гусевского района
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