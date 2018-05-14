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«ГТРК «Калининград»: Антон Алиханов с рабочим визитом посетил город Гусев

14 мая 2018, 15:58
«ГТРК «Калининград»: Антон Алиханов с рабочим визитом посетил город Гусев
В ходе рабочего выезда на восток области губернатор Антон Алиханов проверил ход ремонтных работ на объекте культурного наследия регионального значения в Гусеве на улице Артиллерийской и принял участие в закладке фруктового сада рядом со школой № 1. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Здание позапрошлого века в Гусеве приспосабливают под детско-юношеский центр. На реконструкцию объекта из резервного фонда Президента страны выделено более 26-и миллионов рублей.

Необходимо бережно отнестись к лепнине и декору отдельных помещений. Особое внимание к деревянным конструкциям исторического здания.

Работы проводятся и в будни, и в выходные. Подрядчики обещают отремонтировать здание уже к концу осени этого года.

После проверки важного объекта, гусевцы приглашают главу региона принять участие в закладке фруктового сада.

Станислав Лиман, ученик школы № 1 города Гусева:
— Это необыкновенное чувство. Это привет будущему. Мне кажется, будет здорово, когда он будет цвести, это будет очень красиво.

В посадке деревьев принимают участие школьники и студенты — представители всех образовательных учреждений города Гусева.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:
— Вопрос импортозамещения яблок в конкретной школе на завтраках и обедах, я думаю, мы решили. Здесь всего 250, по-моему деревьев, но выпускники будут его в дальнейшем расширять, досаживать.

Аллеи школьного сада расходятся как лучики солнца, помимо яблонь и груш, здесь появятся сливы и абрикосы.
Антон Алиханов
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# 1Гость мать не ваша
А мне понравилось, что в честь приезда губернатора улицы полили, смыли пыль, воздух стал чище. Интересно, это впрямь дорого стоит, что только по великим праздникам делается?
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