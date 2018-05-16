Воспитанники ДЮЦ представили свои мультипликации на фестивале «Звезды Балтики-2018»

16 мая 2018, 15:56

13 мая 2018 года в Культурно-досуговом центре Калининградского пограничного института ФСБ России состоялся финальный гала-концерт областного фестиваля творчества учащихся «Звезды Балтики-2018», организатором которого является Калининградский институт развития образования.



Фестиваль проводится с целью развития детского творчества, повышения профессионального мастерства педагогов и поддержки одаренных детей, и состоит из таких номинаций как хореография, эстрадная музыка, академическая музыка, народное пение, художественное слово, театр мод. В этом году впервые представлена номинация «Анимация», в которой приняли участие обучающиеся МАУ ДО «ДЮЦ» объединений «Юный мультипликатор» и «Мультстудия» под руководством педагогов дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ» Рунг Анны Александровны и Куркиной Татьяны Ивановны. В Фестивале приняли участие 15 мультфильмов, созданных учащимися из разных городов нашей области в бумажно-перекладной, компьютерной и пластилиновой технике. Успех наших конкурсантов в данной номинации впечатляющий — Лауреаты I и III степени:



Жданова Виолетта — Диплом Лауреата I степени, а также специальный диплом «Приз зрительских симпатий» за мультфильм «Путешествие по России» (пластилиновая анимация, возрастная категория 10-12 лет) — руководитель Рунг А.А.



Коллективная работа объединения «Юный мультипликатор» — Диплом Лауреата III степени за мультфильм «Спорт — это сила, спорт — это жизнь!» (пластилиновая анимация, возрастная категория 10-12 лет) — руководитель Куркина Т.И.



ЦРуководители отмечены Благодарственными письмами Министерства образования Калининградской области за подготовку лауреатов областного фестиваля творчества учащихся «Звезды Балтики» и большой личный вклад в развитие творческого потенциала учащихся Калининградской области.

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