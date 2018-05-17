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Жительница города Гусева победила в конкурсе «Лучшая медсестра»

17 мая 2018, 19:06
Жительница города Гусева победила в конкурсе «Лучшая медсестра»
Накануне дня медицинской сестры, который ежегодно отмечается 12 мая, «Комсомольская правда» при поддержке регионального министерства здравоохранения впервые предложила читателям выбрать лучшую медсестру Калининграда.

Первый блин — совсем не комом! На конкурс коллеги и родные заявили 10 участниц. Среди них большинство — сотрудники медицинских учреждений Калининграда, но представлены также медсестры из Гусева и Гвардейска.

По итогам читательского голосования на сайте kp.kaliningrad.ru, победу одержала Наталья Казаченко — процедурная медицинская сестра поликлиники Гусевской центральной районной больницы. Характеризуя Наталью, коллеги назвали ее «ответственной, целеустремленной, вежливой, внимательной, терпеливой, коммуникабельной, дисциплинированной и преданной профессии». Такой и должна быть — лучшая медсестра Калининградской области. Поздравляем!

Наталью ждет ценный приз от «Комсомолки», а также… очень интересный сюрприз, о котором мы сообщим позднее.
конкурс больница
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# 1живу в Гусеве
МОЛОДЕЦ!!!
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