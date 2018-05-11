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Жительница города Гусева принимает участие в конкурсе «Лучшая медсестра Калининграда»

11 мая 2018, 13:45
Жительница города Гусева принимает участие в конкурсе «Лучшая медсестра Калининграда»
12 мая 2018 года — день медицинской сестры. К этой дате при поддержке министерства здравоохранения Калининградской области «Комсомольская правда» организовала конкурс «Лучшая медсестра Калининграда».

Город Гусев представляет Казаченко Наталья. Процедурная медицинская сестра поликлиники Гусевской центральной районной больницы. Стаж: 16 лет. Достоинства: ответственность, целеустремленность, вежливость, внимательность, терпение, коммуникабельность, дисциплинированность, преданность профессии. Увлечения: фотография. Что говорят коллеги: ее девиз в работе: «Не бойтесь дарить согревающих слов и добрые делать дела! Чем больше в огонь вы положите дров, тем больше возьмете тепла!»

Просьба всех неравнодушных проголосовать за Наталью. Давайте поддержим нашу землячку.
конкурс больница
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Вольдемар
# 1Вольдемар
Ну у них и сайт, черт ногу сломит. Еле разобрался как проголосовать.
Вчера, 14:08   ЦитироватьОтветить3
mamochka
# 2mamochka
Проголосовала с двух ресурсов: результат не изменился...
Вчера, 15:40   ЦитироватьОтветить2
Вольдемар
# 3Вольдемар
Цитата: mamochka
Проголосовала с двух ресурсов: результат не изменился...

Значит не проголосовала. Результат меняется сразу. Там надо нажимать на сердечко.
Вчера, 16:01   ЦитироватьОтветить0
ДепУР
# 4ДепУР
У меня тоже не получилось :(
Вчера, 16:45   ЦитироватьОтветить2
Конь в пальто
# 5Конь в пальто
Просит авторизироваться. Ну его к .....! Наташа самая лучшая медсестра!!! До работы забежит на дом,возьмёт кровь у больного и денег не возьмёт. Чудесный человек.
Вчера, 17:00   ЦитироватьОтветить9
ГераБуФфон
# 6ГераБуФфон
Возьмет кровь?? Она это делает просто...это дар..Удачи и всех благ!!!
Вчера, 18:15   ЦитироватьОтветить5
Житель
# 7Житель
И хорошая и хорошенькая медсестра. По больше таких бы. Желаю победы!!!
Вчера, 19:03   ЦитироватьОтветить7
Время
# 8Время
Только не знает медсестра что перерыв на работе с 13-00 не даёт право делать его в 12-45 ибо кто-то будет это время ждать в коридоре на сквозняке. Поэтому думаю на "лучшую" она немного не дотягивает.
Вчера, 19:50   ЦитироватьОтветить0
Гость Ирина
# 9Гость Ирина
Жаль не успела проголосовать-голосование уже закончилось frowning Я считаю ,что она на все 100 может называться столь почетным званием"Лучшая медсестра"!Очень тактичная ,вежливая и учтивая!Добра ей!
Вчера, 20:28   ЦитироватьОтветить6

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