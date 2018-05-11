12 мая 2018 года — день медицинской сестры. К этой дате при поддержке министерства здравоохранения Калининградской области «Комсомольская правда» организовала конкурс «Лучшая медсестра Калининграда».
Город Гусев представляет Казаченко Наталья. Процедурная медицинская сестра поликлиники Гусевской центральной районной больницы. Стаж: 16 лет. Достоинства: ответственность, целеустремленность, вежливость, внимательность, терпение, коммуникабельность, дисциплинированность, преданность профессии. Увлечения: фотография. Что говорят коллеги: ее девиз в работе: «Не бойтесь дарить согревающих слов и добрые делать дела! Чем больше в огонь вы положите дров, тем больше возьмете тепла!»
Просьба всех неравнодушных проголосовать за Наталью. Давайте поддержим нашу землячку.
Жительница города Гусева принимает участие в конкурсе «Лучшая медсестра Калининграда»
11 мая 2018, 13:45
конкурс больница
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