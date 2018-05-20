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Информационный сайт города Гусева

Облдума не признала информацию прокуратуры о конфликте интересов депутата из Гусева

20 мая 2018, 20:26
Облдума не признала информацию прокуратуры о конфликте интересов депутата из Гусева
Комиссия Облдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах отклонила информацию прокуратуры Калининградской области, признавшей конфликт интересов депутата Андрея Олейника, который трудоустроил свою мать. Как пишет Rugrad.eu, комиссия пришла к выводу, что депутат не нарушил установленные запреты и ограничения.

Также была отклонена информация прокуратуры, о конфликте интересов депутатов Валерия Губарова и Александра Орехова.

По заявлению «Трансперенси» прокуратура Калининградской области признала конфликт интересов Губарова, Орехова и Олейника, направив на рассмотрение в Облдуму для принятия мер информационное письмо. Единственная мера ответственности, предусмотренная антикоррупционным законодательством в данном случае, — лишение мандата.

«Трансперенси» обжаловал действия думской комиссии в прокуратуре Калининградской области.

По информации с сайта местного отделения ЛДПР Олейник Андрей Иванович является депутатом Калининградской областной Думы от фракции ЛДПР, членом общественного совета при главе администрации города Гусева от местного отделения ЛДПР, а также депутатом районного совета депутатов МО «Гусевский муниципальный район».
ЛДПР
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Гость.
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