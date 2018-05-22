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Александр Китаев принял участие в VIII Форуме регионов-партнеров Калининградской области

22 мая 2018, 12:41
Александр Китаев принял участие в VIII Форуме регионов-партнеров Калининградской области
Сегодня врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев принял участие в VIII Форуме регионов-партнеров Калининградской области, который проходит в культурном центре «Янтарь-холл» г. Светлогорска. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Участники и гости форума обсуждают проведение чемпионата мира по футболу в Калининграде, практические аспекты межрегионального сотрудничества, включая программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС, развитие культуры и киноиндустрии, городское планирование.

В мероприятии принимают участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева, члены регионального правительства, представители областных министерств и ведомств, а также Посол Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Эдерер, директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития РФ Виталий Гудин, председатель Организации субрегионального сотрудничества государств Балтийского моря Роджер Райберг и многие другие.
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