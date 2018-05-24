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Информационный сайт города Гусева

Александр Китаев поедет в Москву на защиту проекта по реконструкции центральной части города

24 мая 2018, 12:22
В конце апреля на заседании межведомственной комиссии в Калининграде были отобраны 5 лучших проектов в рамках Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, среди которых был проект Гусевского городского округа «Русская Победа спасла Париж» — благоустройство центра города Гусева, как части мемориального комплекса в память Победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградская область). Все они были направлены на рассмотрение в Федеральную комиссию в Минстрой РФ.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, 15 мая стало известно, что наш проект прошел полуфинал конкурса и был выбран для участия в финале из более чем 450 городов России. А уже 27 мая врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев отправится в Москву на защиту нашего проекта в категории малые города с населением 20 000-50 000 человек.

Надеемся на успех и положительную оценку экспертов проделанной работе!
Создание комфортной городской среды Русская Победа спасла Париж Александр Китаев
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Китаец
# 1Китаец
Пусть все получится! Удачи и победы! Наш город достоин!
Сегодня, 14:46   ЦитироватьОтветить8

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