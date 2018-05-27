Гусев продолжает праздновать свой 294-й день рождения

27 мая 2018, 15:28

Сегодня в Гусеве на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса продолжается празднование Дня города. Здесь проходят всеми полюбившиеся соревнования по аджилити. А также конкурс на самое оригинальное украшение парковой зоны, конкурс рисунков и фотографий «Любимому городу посвящается», соревнования по плаванию и волейболу и ещё много всего интересного.



Предлагаем вам посмотреть фоторепортаж с этого мероприятия.

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