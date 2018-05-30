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Дом, где живут книги

30 мая 2018, 11:51
Дом, где живут книги
Библиотека — это не только учреждение, в котором можно взять необходимую книгу. Чтобы привлечь и удержать в библиотеке современных читателей необходимо внедрять новые формы проведения ярких и запоминающихся мероприятий для взрослых и детей.

В Брянской библиотеке работают клубы по интересам «Селяночка» и «Между нами девочками». Все заседания клуба разноплановые и по форме и по тематике. Но главное — все члены клуба рады возможности душевного общения в доме, где согреваются их сердца.

Библиотека подарила возможность проведения юбилея читательнице, участнице клуба «Селяночка», прекрасному человеку, фельдшеру Первомайского ФАП — Годованюк Людмиле Алексеевне. У Брянской библиотеки есть, проверенные временем друзья.

Огромная благодарность им за то, что на протяжении долгого времени остаются верными читателями и верными друзьями Брянской библиотеки! Желаю Вам всем больших успехов в личной и общественной жизни! Двери Брянской библиотеки открыты и я всегда рада встрече с Вами!

Заведующая Брянской библиотекой Бутырская Л.В.
библиотека
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