/ / / Дом, где живут книги

30 мая 2018, 11:51

Заведующая Брянской библиотекой Бутырская Л.В.

Библиотека — это не только учреждение, в котором можно взять необходимую книгу. Чтобы привлечь и удержать в библиотеке современных читателей необходимо внедрять новые формы проведения ярких и запоминающихся мероприятий для взрослых и детей.В Брянской библиотеке работают клубы по интересам «Селяночка» и «Между нами девочками». Все заседания клуба разноплановые и по форме и по тематике. Но главное — все члены клуба рады возможности душевного общения в доме, где согреваются их сердца.Библиотека подарила возможность проведения юбилея читательнице, участнице клуба «Селяночка», прекрасному человеку, фельдшеру Первомайского ФАП — Годованюк Людмиле Алексеевне. У Брянской библиотеки есть, проверенные временем друзья.Огромная благодарность им за то, что на протяжении долгого времени остаются верными читателями и верными друзьями Брянской библиотеки! Желаю Вам всем больших успехов в личной и общественной жизни! Двери Брянской библиотеки открыты и я всегда рада встрече с Вами!