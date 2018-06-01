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Информационный сайт города Гусева

На территории Гусевской войсковой части состоялся торжественный митинг

1 июня 2018, 12:55
На территории Гусевской войсковой части состоялся торжественный митинг
Сегодня, 1 июня, во всех Вооруженных Силах России начинается летний период обучения. По случаю нового этапа боевой подготовки на территории войсковой части № 87832 города Гусева состоялся торжественный митинг. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Вместе с военнослужащими в мероприятии приняли участие и будущие защитники Родины — юнармейцы. Чеканя шаг, они промаршировали по плацу и выстроились на торжественное построение.

С приветственным словом перед защитниками Отечества выступил временно исполняющий обязанности главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев: «Перед вами стоит важная задача — защита нашего государства. В своей каждодневной работе вы поднимаете рейтинг российской армии. Я уверен, что все поставленные задачи будут выполнены, и вы продемонстрируете высокий уровень подготовки».

С открытием летнего периода обучения офицеров, прапорщиков, рядовых и новое пополнение также поздравил врио начальника штаба 11-го армейского корпуса Владимир Романовский.

С первых дней воины приступают к усиленной боевой подготовке и выполнению командно-штабных учений. Это позволит повысить их профессионализм и вывести на новый качественный уровень выполнение задач. Бойцы воинской части № 87832 поставили себе цель выполнить задания контрольной проверки на оценку не ниже «хорошо».
военные ЮИДовцы Александр Китаев
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