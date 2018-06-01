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В поселке Майское обновили детскую и волейбольную площадки

1 июня 2018, 15:41
В поселке Майское обновили детскую и волейбольную площадки
К Международному дню защиты детей 1 июня в поселке Майское общими усилиями жителей поселка, специалистов Майского Дома Культуры и начальника Кубановского территориального отдела Круцан А.А. была проведена колоссальная работа по благоустройству детской и волейбольной площадок.

По распоряжению начальника территориального отдела была выделена спец. техника для выравнивания детской площадки, организована доставка песка на территорию волейбольной площадки,была выделена краска и сопутствующий инвентарь, также был произведен покос прилегающей территории. Таким образом, общими усилиями энтузиастов, работников Майского филиала МАУ ГДК и администрации поселка удалось вернуть жителям поселка частичку радости и теперь во дворе местного Дома Культуры еще громче звучит веселый детский смех, а молодежь радуется обновленной волейбольной площадке.

Жители поселка выражают огромную благодарность начальнику Кубановского территориального отдела Круцан А.А. за оказанное содействие в обновлении детской площадки и приведение в порядок прилегающей к ней территории.
Дом культуры день защиты детей спортивная площадка Майское
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