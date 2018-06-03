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Проезд в городских автобусах подорожал до 20 рублей

3 июня 2018, 17:29
Проезд в городских автобусах подорожал до 20 рублей
Стремительный рост цен на топливо сказался и на гусевском общественном транспорте. На днях мы писали о повышении стоимости проезда в городских автобусах.

ООО «ГусевАвтоТранс» планировал с 1 июня установить тариф в размере 19 рублей. Сегодня «ГУСЕВ HD» проехав в автобусе по одному из маршрутов, к своему удивлению обнаружил, что за проезд уже нужно отдать 20 рублей. А если Вам нужно добраться до посёлка Калининское, то и все 27 рублей.

В беседе с кондуктором выяснилось, что администрация автотранспортного предприятия пересмотрела своё решение и со 2 июня стоимость проезда составляет уже два десятка рублей. Соответствующие объявления размещены в салонах автобусов.
ГусевАвтоТранс
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1
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клиент
# 1клиент
Пачка сигарет стоит 120р. Садимся на велик или бросаем курить, исключаем пиво и т.д. Проезд по цене чупа-чупса.
Вчера, 18:10   ЦитироватьОтветить1
Весёлый бобр
# 2Весёлый бобр
Расскажи это нашим пенсионерам, позитивный ты наш.,которые через весь город ездят на огород, и в большинстве случаев кормят таких "позитивных". Следующая акция "довезти пенсионера на лясике на огород"? Уроды...
Вчера, 18:48   ЦитироватьОтветить5
Гость Гость
# 3Гость Гость
Скоро на такси вчетвером дешевле будет ехать...
Вчера, 19:22   ЦитироватьОтветить1
Аналитик-экономист
# 4Аналитик-экономист
А если еще исключить еду и покупку новых трусов, то вообще можно кататься на автобусе несколько раз в неделю! smile клиент,
Вчера, 19:38   ЦитироватьОтветить3
пешеход
# 5пешеход
однако машин на дорогах не убавляется, значит регулярное повышение цен уже никого не удивляет, а скоро и на прогрессию роста не будут обращать внимания. машина лучший друг человека...
Вчера, 21:18   ЦитироватьОтветить1
Гость Андрей
# 6Гость Андрей
Сев однажды за руль автомобиля и ощутив всё преимущество перед пешим движением очень трудно потом себе в этом отказать. Даже учитывая рост цен на топливо.
Вчера, 21:44   ЦитироватьОтветить2
уже
# 7уже
Гость Гость,
Точно-точно. В яндекс такси уже по 12р с человека выходит
Вчера, 23:37   ЦитироватьОтветить0

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