Стремительный рост цен на топливо сказался и на гусевском общественном транспорте. На днях мы писали о повышении стоимости проезда в городских автобусах.
ООО «ГусевАвтоТранс» планировал с 1 июня установить тариф в размере 19 рублей. Сегодня «ГУСЕВ HD» проехав в автобусе по одному из маршрутов, к своему удивлению обнаружил, что за проезд уже нужно отдать 20 рублей. А если Вам нужно добраться до посёлка Калининское, то и все 27 рублей.
В беседе с кондуктором выяснилось, что администрация автотранспортного предприятия пересмотрела своё решение и со 2 июня стоимость проезда составляет уже два десятка рублей. Соответствующие объявления размещены в салонах автобусов.
Проезд в городских автобусах подорожал до 20 рублей
3 июня 2018, 17:29
ГусевАвтоТранс
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