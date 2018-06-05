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В Гусеве в рамках Программы конкретных дел приступили к обустройству детских игровых площадок

5 июня 2018, 16:53
В Гусеве в рамках Программы конкретных дел приступили к обустройству детских игровых площадок
В Гусеве в рамках Программы конкретных дел приступили к обустройству детских игровых площадок. На улицах Победы, 12 и Малахова, 6 уже выполняется монтаж оборудования, а по ул. Железнодорожной, 43 и Ю. Смирнова, 1 осуществляется подготовка основания площадки.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, каждая детская игровая площадка будет оснащена игровым комплексом, качелями-балансирами, подвесными качелями, каруселями, лавочками и урнами.
программа конкретных дел детская площадка
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