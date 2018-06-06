Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / К 2019 году полностью переоборудуют теплоэлектростанцию в Гусеве
Информационный сайт города Гусева

К 2019 году полностью переоборудуют теплоэлектростанцию в Гусеве

6 июня 2018, 12:03
В Гусеве к 2019 году полностью переоборудуют теплоэлектростанцию. Об этом заявил генеральный директор компании «Янтарьэнерго» Игорь Маковский. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

На модернизацию объекта планируется потратить 306 миллионов рублей. После ремонта станция сможет вырабатывать не только тепловую, но и электрическую энергию. Сейчас она отапливает около 30 тысяч человек.

Игорь Маковский, генеральный директор АО «Янтарьэнерго»:
— 2018 год, юбилейный год, встретили очень хорошими успехами: предприятие впервые вышло на прибыль, мы ввели снова в эксплуатацию РТС «Южную». Это тепловая станция, которая обеспечивает теплом, в том числе и главный стадион в городе Калининграде.
Янтарьэнерго тэс
218 просмотров
0
Мебельная база
Другие новости по теме
Евгений Михайлов покинул пост главы администрации города Гусева
Евгений Михайлов покинул пост главы администрации города Гусева
Директор Гусевской ТЭЦ: Увеличения тарифа за отопление с 1 января не было
Директор Гусевской ТЭЦ: Увеличения тарифа за отопление с 1 января не было
В Гусеве тепловая станция «Янтарьэнерго» к отопительному сезону готова полностью
В Гусеве тепловая станция «Янтарьэнерго» к отопительному сезону готова полностью
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona