В Гусеве к 2019 году полностью переоборудуют теплоэлектростанцию. Об этом заявил генеральный директор компании «Янтарьэнерго» Игорь Маковский. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».
На модернизацию объекта планируется потратить 306 миллионов рублей. После ремонта станция сможет вырабатывать не только тепловую, но и электрическую энергию. Сейчас она отапливает около 30 тысяч человек.
Игорь Маковский, генеральный директор АО «Янтарьэнерго»:
— 2018 год, юбилейный год, встретили очень хорошими успехами: предприятие впервые вышло на прибыль, мы ввели снова в эксплуатацию РТС «Южную». Это тепловая станция, которая обеспечивает теплом, в том числе и главный стадион в городе Калининграде.
К 2019 году полностью переоборудуют теплоэлектростанцию в Гусеве
6 июня 2018, 12:03Янтарьэнерго тэс
218 просмотров
Другие новости по теме