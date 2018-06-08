Наша команда отправляется в город Чебоксары покорять Лигу КВН «Поволжье»

8 июня 2018, 12:44

Сегодня наша команда отправляется в очередной раз покорять Лигу КВН «Поволжье» в город Чебоксары и попытает удачу пройти в полуфинал.



Ребята выражают благодарность за помощь в организации поездки Администрации Гусевского городского округа и лично ВРИО Главе администрации Китаеву Александру Александровичу. А также агентству по делам молодёжи Калининградской области и лично руководителю Васильевой Татьяне Александровне.

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