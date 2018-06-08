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Информационный сайт города Гусева

Наша команда отправляется в город Чебоксары покорять Лигу КВН «Поволжье»

8 июня 2018, 12:44
Сегодня наша команда отправляется в очередной раз покорять Лигу КВН «Поволжье» в город Чебоксары и попытает удачу пройти в полуфинал.

Ребята выражают благодарность за помощь в организации поездки Администрации Гусевского городского округа и лично ВРИО Главе администрации Китаеву Александру Александровичу. А также агентству по делам молодёжи Калининградской области и лично руководителю Васильевой Татьяне Александровне.
КВН
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Не люблю КВН
# 1Не люблю КВН
Да-да, давайте мальчики, прокатывайте бюджетные денежки. Грамотку очередную привезете, а понтов на год будет!
Сегодня, 12:55   ЦитироватьОтветить3
Гость МЕСТНЫЙ
# 2Гость МЕСТНЫЙ
Ты запарил чепушила тут фигню постоянно на них гнать, не нравится, ЛЕСОМ....
Сегодня, 13:02   ЦитироватьОтветить2
житель
# 3житель
Да-да!!!Надоели эти кэвээнщики.Все наши деньги прокатали.Надо Путину на них жаловаться иначе будет еще хуже!!!С этой мафией надо как-то бороться !!!Надо подписи собирать.Бюджет ведь уже заканчивается!!!!
Сегодня, 13:18   ЦитироватьОтветить1
Не люблю КВН
# 4Не люблю КВН
Цитата: Гость МЕСТНЫЙ
Ты запарил чепушила тут фигню постоянно на них гнать, не нравится, ЛЕСОМ....

Иди ЕГЭ сдавай, школьник плюшевый
Сегодня, 14:16   ЦитироватьОтветить1
Гость МЕСТНЫЙ
# 5Гость МЕСТНЫЙ
Аахахах какие ваши деньги??????? А ты мудила закройся...
Сегодня, 15:47   ЦитироватьОтветить0
Не люблю КВН
# 6Не люблю КВН
Цитата: Гость МЕСТНЫЙ
Аахахах какие ваши деньги??????? А ты мудила закройся...

Точно-школьник. Одно предложение без ошибок, и то написать не смог. Позорище.
Сегодня, 16:44   ЦитироватьОтветить0

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