В Лермонтовской библиотеке участники детского клуба «Почитай-ка» знакомились с историей и достижениями России

9 июня 2018, 15:18

Все взрослые хотят, чтобы их дети росли добрыми, отзывчивыми, любили свою семью. А ведь любовь к семье тесно связана с любовью к родной стране. С самого раннего детства ребенка учат запоминать своих родных, адрес своего дома, название своего города. Точно так же детям необходимо знать, что страна, в которой мы живем, называется Россия.



Ведь Россия — самая большая страна в мире с более чем тысячелетней историей, богатой и трагической. Нашу страну населяют десятки народов, которые за века сохранили свою культуру и языки. Россия всегда бережно относится к традициям народов, населяющих ее. Именно в России есть много интересного: архитектурные шедевры и захватывающие виды природы, особенности географии, истории, культуры, грандиозные стройки и опережающие время изображения. Именно это отличает Россию от других стран.



Обо всем этом рассказала заведующая Лермонтовской библиотекой Лукша Мария Антоно участникам детского клуба «Почитай-ка» накануне праздника Дня России. Заинтересованность детей историей страны, ее прошлым, ее достижениями, символами страны говорит о том, что подрастающее поколение любит свою Родину и желает ей добра, силы и процветания.

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