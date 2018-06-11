В сегодняшней заметке из рубрики «Как было до нас» пойдет рассказ о коммунисте из Гумбиннена, которого звали Отто Струпат. Пожалуй, сейчас этот человек уже окончательно забыт, но в свое время в ГДР о нём знал практически каждый.
Родился Отто Струпат в 1893 году в Каттенау округ Гумбиннен (поселок Фурмановка Нестеровского района). Еще ребенком он переехал в Гумбиннен, где устроился на работу слесарем на местный механический завод.
Возможно, его жизнь так бы и прошла в Гумбиннене тихо и мирно без потрясений, но грянул 1914 год. Окопы первой мировой, братание с русскими солдатами сделали из простого немецкого рабочего коммуниста.
После войны работы в Гумбиннене практически не было, и Отто Струпат переехал в горняцкий район на границе Саксонии и Бранденбурга. Быстро завоевав авторитет в среде шахтеров, он возглавил местный шахтерский профсоюз и активно принимал участие в революционных боях, гремевших в Германии в те времена.
Летом 1921 года углекопы послали Отто Струпата своим делегатом на учредительный конгресс Красного Интернационала профсоюзов в Москву. Участникам на конгрессе показывали достижения первого в мире социалистического государства.
Часть делегатов пригласили поучаствовать в испытании аэровагона на железной дороге Москва-Тула. Но к большому сожалению данное испытание завершилось трагедией. В результате схождения аэровагона с рельсов погибли 7 человек, в том числе Отто Струпат и известный деятель рабочего движения СССР Артём Сергеев (именно его сына усыновил И.В. Сталин).
Аэровагон инженера Абаковского, который сошел с рельсов.
Погибших, в том числе нашего земляка, похоронили у Кремлевской стены. В ГДР Отто Струпат стал одним из легендарных героях.
Он похоронен у Кремлевской стены: коммунист из Гумбиннена Отто Струпат
11 июня 2018, 23:38Гумбиннен Как было до нас
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