/ / / В Гусеве отпраздновали День России

Сегодня по всей стране отмечается государственный праздник День России. 12 июня стало исторически важной датой с 1990 года. В этот день первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
В Гусеве праздник встретили красочным концертом, который проходил на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса. Творческие коллективы города в красивых ярких нарядах исполняли известные песни о любимой Родине и создавали позитивное настроение энергичными танцами.
Как пишет городская администрация, всем пришедшим на праздник волонтеры Молодежного актива города Гусева раздавали ленточки цвета государственного флага, значки и наклейки с надписью «Я люблю Россию», а также информационные листовки об истории праздника.
Со сцены гусевцев поздравил врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев: «Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит свою Родину, страну с яркой историей, огромным потенциалом и блестящим будущем. Наш округ живет в едином ритме со всей страной. И, вкладывая свои знания и силы в его развитие, мы тем самым способствуем становлению великой России. Желаю всем здоровья, благополучия, успехов в труде и новых достижений на благо нашего любимого города, региона и страны!»
Кульминацией празднования Дня России в нашем городе стал зрелищный товарищеский матч по футболу между командой администрации и командой жителей города.
Игра получилась эмоциональной и захватывающей. Команды не давали своим болельщикам заскучать и активно атаковали ворота соперников, вызывая бурную реакцию у зрителей.
В первом тайме сборная жителей Гусева вырвалась вперед со счетом 2:1. Во втором тайме команда администрации во главе с капитаном — Александром Китаевым сравняла счет. Исход игры решился после серии пенальти. И уверенную победу в этой игре одержала РОССИЯ!
«Главная цель сегодняшнего матча — привлечь внимание к спорту. И если хотя бы на те сорок минут, которые длилась игра, она оторвала детей от гаджетов, а взрослых от диванов — это уже самая главная победа! Потому что сегодня и наша команда, и команда соперников, и болельщики, — все мы получили море положительных эмоций и заряд энергии», — сказал после завершения товарищеского матча Александр Китаев.
Временно исполняющий обязанности главы администрации также отметил, что по инициативе сотрудников Управления по культуре, спорту и делам молодежи, а также Молодежной администрации в Гусеве планируется организовать еще несколько таких свободных площадок для проведения матчей по футболу среди дворовых команд, сборных предприятий и для всех тех, кто неравнодушен к данному виду спорта.
В Гусеве отпраздновали День России
12 июня 2018, 19:15
День России футбол
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