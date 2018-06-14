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Информационный сайт города Гусева

Во время проведения ЧМ по футболу до Гусева добавят дополнительные автобусные рейсы

14 июня 2018, 14:43
Во время проведения ЧМ по футболу до Гусева добавят дополнительные автобусные рейсы
В связи с проведением в Калининграде игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018, которые пройдут 16 июня с 21:00 до 23:00 часов, 22 июня с 20:00 до 22:00 часов, 25 июня с 20:00 до 22:00 часов и 28 июня с 20:00 до 22:00 часов, автотранспортными предприятиями будут выполнены дополнительные рейсы по межмуниципальным автобусным маршрутам от «Автовокзала» города Калининграда в города Балтийск, Светлый, Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский, Гурьевск, Полесск, Советск, Гусев, Черняховск, Гвардейск, Багратионовск и Мамоново.

Время отправления: 16 июня в 24.00, 22,25 и 28 июня в 23.00.

Более подробно с расписанием движения автобусов можно ознакомиться на сайте калининградского автовокзала.
автоколонна футбол Чемпионат Мира по футболу-2018
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