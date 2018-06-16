Продолжаем рубрику «Как было до нас». В сегодняшней заметке речь пойдет о первых людях в окрестностях Гусевского городского округа, следы пребывания которых дошли до наших дней. Это были тундровые охотники на северного оленя, проживавшие здесь 9-10 тысяч лет до нашей эры. Они двигались за отходящим на север великим валдайским ледником, который отступал по 160 метров в год.
Перед ледником простиралась тундра, по которой мигрировали северные олени. За ними двигались группы охотников, известные как представители Свидерской археологической культуры. До наших дней сохранились следы их сезонных стоянок.
Область распространения Свидерской археологической культуры.
Жилища представляли собой округлые постройки с крышей на жердевом каркасе из шкур животных. В основном сохранились кремневые наконечники стрел с черешком (лук в те времена использовался широко), скребки и резцы.
Наконечники копий Свидерской культуры.
Эта культура характеризуется пятью типами и одиннадцатью формами наконечниками стрел. С хорошо и слабо выраженными черешками, наконечниками иволистной, ланцевидной и ромбовидных форм.
Также встречаются пилки, скобели, ножи, сверла и резцы. Редко находят и грубо оббитые каменные топоры (подобный найден еще до 1941 года в районе теперешней Кубановки). Есть также артефакты, найденные в районе поселка Синявино.
Нуклеусы Свидерской культуры.
Позже после 8-го тысячелетия до н. э. ледник отступил окончательно. Поменялся климат, природа стала похожа на ту, что в наше время. Большая часть свидерцев ушла на север за стадами оленей.
Потом пришла эпоха новых археологических культур.
Первые жители нашего края
16 июня 2018, 15:36археология Как было до нас
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