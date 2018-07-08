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Неолитическая революция между Вислой и Неманом

8 июля 2018, 12:52
Неолитическая революция между Вислой и Неманом
К седьмому тысячелетию до нашей эры на территории нашего края установился современный климат и природа. Тундра отступила далеко на север. О том как это происходило мы писали ранее в статье «Первые жители нашего края».

Человеческая цивилизация начала активно развиваться. Просторы между Вислой и Неманом стали местом жительства одноименной археологической культуры. Памятники этой культуры представлены поселениями и могильными комплексами, в том числе и на территории Гусевского округа в районе поселка Сенявино.

Неолитическая революция между Вислой и Неманом
Карта поселения висло-неманской культуры.

Поселения существовали двух видов. Более крупные, где группы людей жили продолжительное время, и небольшие стоянки, где группы охотников проживали небольшой промежуток времени, мигрируя в охоте за зверем.

Постройки в поселениях были как однорядные, так и двухрядные, а также столбовой конструкции и двухскатными крышами. Внутри построек выкладывались каминные очаги.

Охоту древние люди вели на кабанов, лосей и туров. По берегу Балтики били тюленей. Было широко развито рыболовство.


Керамика висло-неманской культуры.

Переход из Мезолита в эпоху Неолита (6 тысячелетие до нашей эры) характеризуется появлением керамики с остроконечным днищем из глины и различных органических материалов, смешанных с размолотым кварцитом. Зачастую керамическая утварь делалась на плетенной основе.


Каменные топоры висло-неманской культуры.

Использовались новые каменные орудия микролиты. Появились овальные и удлинённые каменные топоры со сложным сверлением, стрелы листоподобной формы, ланцетоподобные острия проколок для шкур.

Помимо кремния, наши предки начали использовать почти все виды камня. Также в ход шли и различные виды костей, в особенности для изготовления горпунов.

Появились знатоки ткачества и земледелия. В небольших количествах начали разводить свиней, овец и коз. В это же время начала развиваться торговля различными видами камня, в том числе и янтарём.

Древние люди хоронили своих сородичей без курганов. Покойников обычно клали на бок в скрюченном положении. Вместе с ним помещали вещи, которые, как предполагалось, понадобятся усопшему в загробной жизни.

Племенные группы, заселявшие наш край, в то время не имели отношения ни к пруссам, ни к индоевропейцам (к этой языковой семье относиться основное население современной Европы) в целом. Можно с уверенностью сказать, что в древности Пруссия долгое время существовала без пруссов. Они появились здесь не ранее третьего тысячелетия до нашей эры.

Владимир Летягин
Как было до нас
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