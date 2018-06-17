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Поэт с завода Микродвигатель, завоевавший всесоюзную славу

17 июня 2018, 13:57
Поэт с завода Микродвигатель, завоевавший всесоюзную славу
В сегодняшней заметке мы расскажем вам об интересном факте биографии одного из поэтов, завоевавшего в свое время всесоюзную популярность. Об этом нам поведал Владимир Летягин, который ведёт на нашем сайте рубрику «Как было до нас».

Многие, наверное, помнят советские песни «Поговори со мною мама», «Тик-так», «Четыре черненьких чертенка». Но мало кто знает, что поэт Виктор Борисович Гин (Гинсбург), написавший стихи к этим песням, в начале 60-х годов 20 века работал экономистом на заводе Микродвигатель. Более того, он печатал свои стихи в нашей газете «За доблестный труд» и участвовал в работе объединения поэтов при газете.

Виктор Борисович родился в 1939 году в городе Гомель. После окончания финансово-экономического института его прислали для работы на образованный в 1961 году завод Микродвигатель, где он проработал два или три года, затем уехал в Ленинград.

Всесоюзная слава пришла к поэту позже. Сейчас он живет в Израиле.
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