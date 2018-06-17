Стройцентр
/ / / Гусевский городской округ получит два школьных автобуса
Информационный сайт города Гусева

Гусевский городской округ получит два школьных автобуса

17 июня 2018, 22:17
Гусевский городской округ получит два школьных автобуса
Конкурсное агентство Калининградской области разместило на сайте единой информационной системы в сфере закупок тендер на приобретение 18 школьных автобусов, два из которых достанутся Гусевскому городскому округу.

Количество посадочных мест должно быть не менее 21 и одно место для сопровождающего. Двигатель дизельный объемом не менее 2,7 литра.

Максимальная цена контракта оценивается в 33 228 000 рублей. Стоимость каждого автобуса по отдельности не более 1 846 000 рублей. Аукцион состоится 2 июля 2018 года.
школьные автобусы госзакупки
137 просмотров
0
Другие новости по теме
На сайте госзакупок размещены тендеры первых двух этапов ямочного ремонта дорог в этом году
На сайте госзакупок размещены тендеры первых двух этапов ямочного ремонта дорог в этом году
Здание бывшего офицерского казино планируют отремонтировать к концу этого года
Здание бывшего офицерского казино планируют отремонтировать к концу этого года
Власти округа покупают легковой автомобиль за 1.2 млн рублей
Власти округа покупают легковой автомобиль за 1.2 млн рублей
Администрация Гусева информирует о проведении аукциона по продаже участков для индивидуального жилищного строительства
Администрация Гусева информирует о проведении аукциона по продаже участков для индивидуального жилищного строительства

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona