Конкурсное агентство Калининградской области разместило на сайте единой информационной системы в сфере закупок тендер на приобретение 18 школьных автобусов, два из которых достанутся Гусевскому городскому округу.
Количество посадочных мест должно быть не менее 21 и одно место для сопровождающего. Двигатель дизельный объемом не менее 2,7 литра.
Максимальная цена контракта оценивается в 33 228 000 рублей. Стоимость каждого автобуса по отдельности не более 1 846 000 рублей. Аукцион состоится 2 июля 2018 года.
Гусевский городской округ получит два школьных автобуса
17 июня 2018, 22:17
школьные автобусы госзакупки
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