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Информационный сайт города Гусева

Конкурсное агентство Калининградской области разместило заявку на ремонт Майского ДК

2 мая 2019, 12:03
Конкурсное агентство Калининградской области разместило заявку на ремонт Майского ДК
Конкурсное агентство Калининградской области ищет подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту Майского филиала Городского дома культуры города Гусева. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Полностью отремонтируют фасад здания, кровлю и внутренние помещения. Максимальная цена работ оценивается в 7 825 650 рублей. Аукцион пройдет 20 мая. Подрядчик должен будет выполнить работы в течение 90 дней с момента заключения контракта.
Дом культуры ремонт госзакупки
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