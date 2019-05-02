Конкурсное агентство Калининградской области ищет подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту Майского филиала Городского дома культуры города Гусева. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Полностью отремонтируют фасад здания, кровлю и внутренние помещения. Максимальная цена работ оценивается в 7 825 650 рублей. Аукцион пройдет 20 мая. Подрядчик должен будет выполнить работы в течение 90 дней с момента заключения контракта.
Конкурсное агентство Калининградской области разместило заявку на ремонт Майского ДК
2 мая 2019, 12:03
Дом культуры ремонт госзакупки
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