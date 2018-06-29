Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Гумбиннен в компьютерных играх
Информационный сайт города Гусева

Гумбиннен в компьютерных играх

29 июня 2018, 14:13
Гумбиннен в компьютерных играх
В очередной заметке от Владимира Летягина, который ведёт на нашем сайте рубрику «Как было до нас», будет рассказано о компьютерных играх, где присутствует Гумбиннен.

Тема статьи на первый взгляд может показаться надуманной, но не стоит спешить с выводами. Как не удивительно, но наш город засветился и в играх. Давайте немного разберемся, где и каких.

В 2011 году киевская студия «Unicorn Games» разработала тактическую стратегию «История войны 2: Тевтонский орден», где игрок выступает как комтур тевтонского ордена, воюя с пруссами, Польшей и Литвой. Игра выполнена в стиле серии «Total War» и довольно интересна .

Гумбиннен в компьютерных играх

Гумбиннен (Гумбин в этой игре) представляет в игре гнездо прусских разбойников, что и было в реале. Игроку предстоит разорить это место, как и ряд других, иначе Ордену придется сложно.

Ярко Гумбиннен представлен в очень известной игре «Napoleon: Total War», которая вышла в 2009 году.



Здесь Гумбиннен разорять не надо, а наоборот надо развивать из маленькой деревушки в город, где можно будет набрать гарнизон. Все действия происходят на фоне Наполеоновских войн, при этом играть нужно за фракцию Пруссия. Если же игрок выступит на стороне Наполеона или России, то Гумбиннен нужно будет завоевать. Скучно точно не будет.

Конечно, Гумбиннен так или иначе представлен в стратегиях о первой мировой войне. Наиболее полно он показан в игре 2005 года «Первая Мировая» от издателя 1С.



Первая часть стратегии при игре за Россию представляет собой реконструкцию Гумбинненского сражения 1914 года с захватом Гумбиннена русской армией.

Надо упомянуть, что во многих стратегиях о первой мировой Гумбиннен так или иначе присутствует. Все и не перечислить, со временем число игр только растёт.
Гумбиннен
334 просмотра
1
Другие новости по теме
Репортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты Гусева
Репортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты Гусева
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Одним из мероприятий Дня города стала выставка тюнингованных автомобилей
Одним из мероприятий Дня города стала выставка тюнингованных автомобилей
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»