В очередной заметке от Владимира Летягина, который ведёт на нашем сайте рубрику «Как было до нас», будет рассказано о компьютерных играх, где присутствует Гумбиннен.
Тема статьи на первый взгляд может показаться надуманной, но не стоит спешить с выводами. Как не удивительно, но наш город засветился и в играх. Давайте немного разберемся, где и каких.
В 2011 году киевская студия «Unicorn Games» разработала тактическую стратегию «История войны 2: Тевтонский орден», где игрок выступает как комтур тевтонского ордена, воюя с пруссами, Польшей и Литвой. Игра выполнена в стиле серии «Total War» и довольно интересна .
Гумбиннен (Гумбин в этой игре) представляет в игре гнездо прусских разбойников, что и было в реале. Игроку предстоит разорить это место, как и ряд других, иначе Ордену придется сложно.
Ярко Гумбиннен представлен в очень известной игре «Napoleon: Total War», которая вышла в 2009 году.
Здесь Гумбиннен разорять не надо, а наоборот надо развивать из маленькой деревушки в город, где можно будет набрать гарнизон. Все действия происходят на фоне Наполеоновских войн, при этом играть нужно за фракцию Пруссия. Если же игрок выступит на стороне Наполеона или России, то Гумбиннен нужно будет завоевать. Скучно точно не будет.
Конечно, Гумбиннен так или иначе представлен в стратегиях о первой мировой войне. Наиболее полно он показан в игре 2005 года «Первая Мировая» от издателя 1С.
Первая часть стратегии при игре за Россию представляет собой реконструкцию Гумбинненского сражения 1914 года с захватом Гумбиннена русской армией.
Надо упомянуть, что во многих стратегиях о первой мировой Гумбиннен так или иначе присутствует. Все и не перечислить, со временем число игр только растёт.
Гумбиннен в компьютерных играх
29 июня 2018, 14:13
Гумбиннен
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